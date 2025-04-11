Saldırıları kınamıştı! Katil İsrail'den skandal karar: Mescid-i Aksa hatibine bir haftalık yasak getirildi
Mescid-i Aksa hatiplerinden Muhammed Selim, cuma hutbesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Terör devleti İsrail polisi Selim'i namaz sonrası karakola götürüp sorguya çekti. Bu kapsamda Selim'in Aksa'dan bir hafta uzaklaştırıldığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Selim'i namaz sonrası Mescid-i Aksa'nın kapılarından birinde durdurup doğu Kudüs'teki bir karakola götürüp sorguya çekti.
Polis, Selim'in neden sorguya çekildiğini açıklamazken, sorgu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının kınandığı cuma hutbesinden sonra gerçekleşti.
Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nden bir yetkili ise İsrail polisinin, Selim'i, 1 hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı aldıktan sonra serbest bıraktığını ifade etti. Söz konusu yasağın uzatılabileceği aktarıldı.
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