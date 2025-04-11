Saldırıları kınamıştı! Katil İsrail’den skandal karar: Mescid-i Aksa hatibine bir haftalık yasak getirildi

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Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nden bir yetkili ise İsrail polisinin, Selim'i, 1 hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı aldıktan sonra serbest bıraktığını ifade etti. Söz konusu yasağın uzatılabileceği aktarıldı.