11 Nisan 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Saldırıları kınamıştı! Katil İsrail'den skandal karar: Mescid-i Aksa hatibine bir haftalık yasak getirildi

Saldırıları kınamıştı! Katil İsrail'den skandal karar: Mescid-i Aksa hatibine bir haftalık yasak getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.04.2025 21:30 Güncelleme: 11.04.2025 21:36
ABONE OL
Saldırıları kınamıştı! Katil İsrail’den skandal karar: Mescid-i Aksa hatibine bir haftalık yasak getirildi

Mescid-i Aksa hatiplerinden Muhammed Selim, cuma hutbesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Terör devleti İsrail polisi Selim'i namaz sonrası karakola götürüp sorguya çekti. Bu kapsamda Selim'in Aksa'dan bir hafta uzaklaştırıldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Selim'i namaz sonrası Mescid-i Aksa'nın kapılarından birinde durdurup doğu Kudüs'teki bir karakola götürüp sorguya çekti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Polis, Selim'in neden sorguya çekildiğini açıklamazken, sorgu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının kınandığı cuma hutbesinden sonra gerçekleşti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nden bir yetkili ise İsrail polisinin, Selim'i, 1 hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı aldıktan sonra serbest bıraktığını ifade etti. Söz konusu yasağın uzatılabileceği aktarıldı.

Antalya Diplomasi Forumu’nda Gazze toplantısıAntalya Diplomasi Forumu’nda Gazze toplantısı ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NDA GAZZE TOPLANTISI
Katil İsrail’den Gazze’ye saldırı!Katil İsrail’den Gazze’ye saldırı! KATİL İSRAİL'DEN GAZZE'YE SALDIRI!
Canlı yayında kahreden görüntülerCanlı yayında kahreden görüntüler CANLI YAYINDA KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Saldırıları kınamıştı! Katil İsrail’den skandal karar: Mescid-i Aksa hatibine bir haftalık yasak getirildi Saldırıları kınamıştı! Katil İsrail’den skandal karar: Mescid-i Aksa hatibine bir haftalık yasak getirildi Saldırıları kınamıştı! Katil İsrail’den skandal karar: Mescid-i Aksa hatibine bir haftalık yasak getirildi

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör