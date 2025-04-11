Yunanistan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Orta Makedonya bölgesinde etkili olan yağışlar özellikle Karaferye ve Halkidiki'de hayatı olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle Halkidiki'de beş ayrı noktada yollar ulaşıma kapatılırken, Karaferye'de de çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Gerakini'de ise fındık büyüklüğündeki dolu, zeytin ağaçları ve diğer tarım ürünlerinde zarara yol açtı.