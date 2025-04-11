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Yunanistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.04.2025 09:35
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Yunanistan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Yunanistan'da şiddetli yağışlar, ulaşımı olumsuz etkiledi, birçok bölgede sele neden oldu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Orta Makedonya bölgesinde etkili olan yağışlar özellikle Karaferye ve Halkidiki'de hayatı olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle Halkidiki'de beş ayrı noktada yollar ulaşıma kapatılırken, Karaferye'de de çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Gerakini'de ise fındık büyüklüğündeki dolu, zeytin ağaçları ve diğer tarım ürünlerinde zarara yol açtı.
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