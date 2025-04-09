Trump İran’ın can damarını hedef aldı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapacağı görüşmeyi dün yaptığı basın toplantısında değerlendirdi. Konuya ilişkin İran'dan canlı bağlanan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, haberin İran piyasalarında bir pozitif anlamda bir çalkantıya neden olduğunu belirterek, görüşmede ele alınacak olası konulara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karabağ, liderler nezdinde görüşmenin İran içinde şaşkınlık yarattığını dile getirerek, Tramp'ın İran'dan bu kadar çabuk cevap alabilmesinin temelinde ekonomik sıkıntılar yattığını bildirdi.

"GAF SANDIK!"

Trump'un açıklamalarının İran nezdinde oldukça şaşırtıcı etki yarattığını belirten Ekber Karabağ, geçmişte ABD-İran arasında bu tür görüşmelerin ağır tonda ilerlediğini bildirdi. "Önceden taraflar birbirini saldırıyla tehdit ediyordu." Diyen Karadağ, Donald Trump'ın 'müzakere masası kuruldu' açıklamasının İranlı gazeteciler arasında dahi bir 'gaf' olarak algılandığını söyledi. Karadağ, resmi açıklamanın ise gecenin ilerleyen saatlerinde İran Dışişleri Bakanlığı buluşmayı teyit açılamasıyla netlik kazandığını söyledi.