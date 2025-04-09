Trump İran’ın can damarını hedef aldı!
ABD Başkanı Donald Trump’un dün gece saatlerinde yaptığı İran ile 12 Nisan’da doğrudan temas ile görüşüleceği açıklaması sonrası bölgenin nabzını tutan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, A Haber canlı yayınında Merve Türkay’ın sunduğu Memleket Meselesi programına katılarak İran’ın nabzını tuttu. ABD Başkanı Trump’un açıklamalarının İran için bir sürpriz etkisi yarattığını dile getiren Karadağ, doğrudan başkanlar nezdinde görüşmenin beklenmediğini vurgularken İran’ın masaya beklenenin aksine çok hızlı oturmasının arkasındaki nedenleri bir bir sıraladı. Karadağ, 'Trump, İran’ın can damarı olan ekonomiyi hedef aldı ve bu nedenle İran çabuk cevap vermek zorunda kaldı” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapacağı görüşmeyi dün yaptığı basın toplantısında değerlendirdi. Konuya ilişkin İran'dan canlı bağlanan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, haberin İran piyasalarında bir pozitif anlamda bir çalkantıya neden olduğunu belirterek, görüşmede ele alınacak olası konulara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karabağ, liderler nezdinde görüşmenin İran içinde şaşkınlık yarattığını dile getirerek, Tramp'ın İran'dan bu kadar çabuk cevap alabilmesinin temelinde ekonomik sıkıntılar yattığını bildirdi.
"GAF SANDIK!"
Trump'un açıklamalarının İran nezdinde oldukça şaşırtıcı etki yarattığını belirten Ekber Karabağ, geçmişte ABD-İran arasında bu tür görüşmelerin ağır tonda ilerlediğini bildirdi. "Önceden taraflar birbirini saldırıyla tehdit ediyordu." Diyen Karadağ, Donald Trump'ın 'müzakere masası kuruldu' açıklamasının İranlı gazeteciler arasında dahi bir 'gaf' olarak algılandığını söyledi. Karadağ, resmi açıklamanın ise gecenin ilerleyen saatlerinde İran Dışişleri Bakanlığı buluşmayı teyit açılamasıyla netlik kazandığını söyledi.
MÜZAKERE ÜST DÜZEYDE YAPILACAK
Geçmişte yapılan müzakere masalarında görüşmenin bakanlıklar nezdinde gerçekleştiğini belirten Karadağ, "Trump, son açıklamasında bu müzakerelerin yüz yüze, doğrudan yapılacağını ifade etti. Ancak geçmişte İran tarafı bunu kabul etmiyor, müzakerelerin aracılar üzerinden yapılacağını belirtiyordu. Trump, görüşmelerin üst düzeyde olacağını ifade etse de geçmiş İran, bu görüşmelerin temsilciler nezdinde yapılacağını söylüyordu. Şimdiki yapılan açıklamalara baktığımızda her iki taraf, müzakerelerin 'üst düzeyde' (başkanlar nezdinde) olacağı konusunda hemfikir görünüyor" ifadelerini kullandı.
İRAN: ÖNEMLİ OLAN TARAFLARIN İRADESİ
Müzakere masasına kimlerin oturacağı sorularına ilişkin gün içinde İran Dışişleri Bakanı'nın yanıt verdiğini belirten Karadağ, Abbas Irakçi'nin "Bu önemli değil. Önemli olan tarafların iradesidir. Eğer ABD güçlü bir irade gösterirse, buradan bir sonuç çıkar" diye bildirdiğini açıkladı.
TRUMP İRAN'DAN NE İSTİYOR?
Geçmişte bu tür müzakere masalarının aylarca sürdüğünü belirten Karadağ, Trump döneminde bu denli kısa sürmesinin olası en büyük nedeninin ekonomi olduğunu belirterek, ilk etapta masada neler konuşulacağına dair net bir bilginin olmadığının altını çizdi. Basında yazılıp çizilenler büyük ölçüde yorumdan ibaret olduğunu belirten Karadağ, Peki Trump İran'dan ne istiyor? Sorusuna şu yanıt verdi:
"Birincisi, İran'ın nükleer meselesi. İkincisi, İran'ın elindeki füzeler, insansız hava araçları ve uzay programı — Trump bunların kısıtlanmasını istiyor. Üçüncüsü ise İran'ın bölgede destek verdiği güçler: Hizbullah, Irak'taki bazı yapılanmalar vs.
Kaba bir çerçevede bu üç konuyu İran'dan talep ediyor. Ancak İran özellikle iki konuda kesin bir tavır almış durumda:
Benim bölgede herhangi bir vekil gücüm yok, bu konuyu konuşmayacağım. Onlar kendi başlarına savaşıyor.
İkincisi ise: Savunma kapasitemi asla müzakere konusu yapmam.
Görünüşe göre Cumartesi günü yapılacak müzakerelerde şimdilik nükleer mesele konuşulmuş olacak."
İRAN PİYASALARI COŞTU
Görüşme mevzusunun bu denli beklenmedik bir anda Trump'tan gelmesi İran piyasalarında bir coşku yarattığını belirten Karadağ, "Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda İran'da altın borsası saat 12.00'de açılıyor. Açılır açılmaz %10 düşüş yaşandı. Bu, mümkün olan en yüksek düşüştü. Döviz fiyatları geri çekildi, 100.000'in altına indi. Oysa geçtiğimiz günlerde sürekli yükseliş vardı" şeklinde konuştu.
"TRUMP İRAN'IN CAN DAMARINI HEDEF ALDI"
Trump'ın, İran ile süreci iyi yönettiğini söyleyen Karadağ, ABD'nin İran'a karşı oldukça ağır bir ekonomik baskısı olduğunu bununla döviz fiyatlarının devamlı yükseldiğini bu durumun da hayat pahalılığına neden olduğunu söyledi. Karadağ, "İran şu anda petrol satma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor, Iraklılarla bu konuda tartışma içindeydi. Trump, İran'ın can damarı olan ekonomiyi hedef aldı ve bu nedenle İran biraz daha çabuk cevap vermek zorunda kaldı diyebiliriz" şeklinde konuştu.
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