Rusya’dan İran hamlesi: Askeri destek sağlamak zorunda değiliz!

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda İran ile yapılan stratejik anlaşmanın içeriğine değinen Rudanko, Rusya'nın İran'a askeri destek sağlamadığının altını çizerek, "Rusya, İran'a askeri destek sağlamak zorunda değil" dedi.

İRAN-ABD SAVAŞIRSA...

İran ve ABD'nin savaşması ihtimalini değerlendiren Rudenko, böyle bir senaryodan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü bu senaryo, tüm bölge için korkunç sonuçlara yol açabilir. Rusya'nın yeni bir meselenin çözüm sürecine sürüklenmesini istemiyoruz. Ancak yine de böyle bir ihtimal var. Hükümetimiz, bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapacak." diye konuştu.

Rudenko, Moskova'nın ABD ile İran'a müzakere konusunda destek sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

"O ANLAŞMA ASKERİ İTTİFAKI KAPSAMIYOR"

Rusya ile İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına değinen Rudenko, "Bu anlaşma, İran ile askeri ittifak kurmayı ve karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörmüyor. Anlaşmada ancak, Rusya ve İran'ın saldırıya uğraması halinde saldırgan ülkeye askeri destek sağlamayacağını öngören bir madde var. Bu nedenle, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde Rusya, İran'a askeri destek sağlamak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rusya Devlet Duması, Rusya ile İran arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşmaya 17 Ocak'ta imza atmıştı.