Suriye’nin ardından İran’ın Irak’taki nüfuzuna neşter mi? Şii milislerden Tahran yönetimine kötü haber

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Irak'ta önde gelen Şii siyasetçi İzzat el-Şahbendar, Reuters'a yaptığı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya el-Sudani ile birkaç milis lideri arasındaki görüşmelerin "çok ileri" seviyeye geldiğini ve grupların, ABD'nin silahsızlanma taleplerine uyma eğiliminde olduklarını söyledi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN ONAY

Haşdi Şabi'nin Irak'ın en güçlü Şii milisi olan Kataib Hizbullah'dan bir çete başı Reuters'a verdiği demeçte, "Trump bizimle savaşı daha kötü seviyelere taşıyabilir, bunu biliyoruz ve böyle bir kötü senaryodan kaçınmak istiyoruz." dedi.

Milis grupların önde gelenleri, en büyük müttefikleri ve koruyucuları olan İran'ın Devrim Muhafızları (IRGC) gücünün, ABD ve İsrail ile olası yıkıcı bir çatışmadan kaçınmak için gerekli gördükleri her türlü kararı almalarına onay verdiğini belirtti.