İran ile ABD 12 Nisan’da Umman’da dolaylı görüşmelere başlıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran ve ABD'nin 12 Nisan Cumartesi günü Umman'da dolaylı müzakerelere başlayacağını duyurdu. "Bu bir fırsat olduğu kadar bir testtir de. Top ABD'nin sahasında." sözleriyle sürecin ciddiyetine dikkat çeken Erakçi, görüşmelerin üst düzeyde gerçekleşeceğini belirtti.

Dolaylı görüşmelerin arka planında, ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi bulunuyor. Eski Başkan Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e geçtiğimiz ay gönderdiği ve tehdit içeren mektuba Tahran, doğrudan müzakereye kapalı olduklarını, sadece dolaylı görüşmelere hazır olduklarını belirterek yanıt vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise dün düzenlediği basın toplantısında, ABD'den bu dolaylı görüşme önerisine dair karar beklediklerini ve arabuluculuk için en güçlü adayın Umman olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, Başkan Trump'ın dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sırasında, İran ile görüşmenin doğrudan yapılacağını iddia etmesi dikkat çekti. Trump ayrıca, "Anlaşmaya varılamazsa İran büyük tehlikeye girecek" diyerek, bir kez daha tehdit dilini kullandı.