Meksika’da kuş gribi alarmı! İlk kez 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan'da kuş gribine yakalandığı tespit edilen 3 yaşındaki kız çocuğu, enfeksiyon sonucu solunum problemleri nedeniyle Coahuila eyaletinde bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Bu, ülkede ilk defa kuş gribi nedeniyle gerçekleşen ölüm vakası olarak kayıtlara geçti.

Meksika Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 3 yaşındaki kız çocuğuyla temasa geçen 38 kişinin kuş gribi testlerinin negatif çıktığını belirtti. Yetkililer, bu sonuçla birlikte gribin başka insanlara yayılma ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

Bakanlık 5 Nisan'da, ülkede ilk kez bir kişide "H5N1" türü kuş gribinin tespit edildiğini duyurmuş, hastalığa yakalanan kişinin Durango eyaletinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu olduğunu belirtmişti.