Trump'ın Başkan Erdoğan'a övgüleri dünya basınında! "Trump Erdoğan'dan emin"

(Fotoğraf: AA)

Pakistan merkezli The Express Tribune gazetesi, "Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye karşı 'makul' davranmasını istedi, Erdoğan'ı övdü." başlığını attı.

Greek Reporter isimli haber portalında, "Trump Beyaz Saray'da Netanyahu ile görüşmesi esnasında, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güçlü desteğini dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER

Trump, dün Beyaz Saray'da ağırladığı Netanyahu ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "O, çok güçlü ve zeki biri." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı." şeklinde konuşmuştu.

Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. (Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım." demişti.

(Fotoğraf: AA)

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Suriye'de Türkiye ile sorunları olduğu" yönündeki ifadelerine de yanıt veren Trump, "(Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. (Netanyahu'yu işaret ederek) Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump, "Türkiye ve lideriyle çok ama çok iyi bir ilişkim var ve bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda bunun bir sorun olacağını sanmıyorum." şeklinde konuşmuştu.