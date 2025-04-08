Trump'ın Başkan Erdoğan'a övgüleri dünya basınında! "Trump Erdoğan'dan emin"
ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahuyu ağırladı. Trump katil Netanyahu’ya “Makul ol” diyerek gözdağı verirken Türkiye ve Başkan Erdoğan’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Dünya basını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile görüşmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgülerini manşetlerine taşıdı. İngiltere'de BBC, konuya ilişkin gelişmelere, 'Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile çalışabileceğinden emin.' başlıklı haberinde yer verdi.
Dünya medyasından bir çok kanal ve gazetede, Trump'ın Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesi esnasında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüleri yer aldı.
İngiltere'de BBC, konuya ilişkin gelişmelere, "Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile çalışabileceğinden emin." başlıklı haberinde yer verdi.
İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesi ise Trump'ın Erdoğan ve Türkiye'ye övgülerini "Trump, Netanyahu ile ABD ve İran arasındaki doğrudan görüşmeleri duyurdu." şeklindeki haberinde kendisinin Erdoğan'ı oldukça sevdiğini yazdı.
CNBC kanalının internet sitesinde, söz konusu görüşmeye ilişkin "Oval Ofis'te Netanyahu ile bir araya gelen Trump, kendisinden Türkiye ile olan anlaşmazlıklarda 'makul' olmasını istedi. En yakın müttefiklerinden biriyle birlikte konuşan Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisini övdü ve iki ülke arasında arabulucu olmaya gönüllü oldu." ifadeleri kullanıldı.
ABD merkezli Axios haber portalı, "Trump, Türkiye'deki 'çok zeki' ve güçlü bir kişi olan Erdoğan'ı övdü." başlığını kullandı.
The Times of Israel gazetesinde, görüşme "Trump, İsrail ve Türkiye arasında arabuluculuk yapabileceğini ve Erdoğan ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi." şeklinde yer aldı.
Israel Hayom gazetesinin konuya ilişkin haberinde, "Türkiye konusunda ise Trump, kendisinin Türk lideriyle şahsi ilişkileri sayesinde Suriye konusunda ülkeler arasındaki problemleri çözebileceğini iddia ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüden başka bir şeyi olmadığını söyledi." denildi.
Suudi Arabistan medyasından "Al Arabiya", Trump'ın övgülerinden "Trump, Türkiye ve İsrail'in Suriye hakkındaki gerilimini 'çözebileceğini' söylüyor." şeklinde bahsetti.
Hindistan'da Hindustan Times gazetesi, "Netanyahu, Beyaz Saray'da Türkiye'yi eleştirdi, ardından Trump'ın Erdoğan'a övgü yağdırmasını izledi." başlığını verirken, The Economic Times da "Trump, Suriye konusunda İsrail ve Türkiye arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi." ifadesini kullandı.
Pakistan merkezli The Express Tribune gazetesi, "Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye karşı 'makul' davranmasını istedi, Erdoğan'ı övdü." başlığını attı.
Greek Reporter isimli haber portalında, "Trump Beyaz Saray'da Netanyahu ile görüşmesi esnasında, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güçlü desteğini dile getirdi." ifadelerine yer verildi.
TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER
Trump, dün Beyaz Saray'da ağırladığı Netanyahu ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "O, çok güçlü ve zeki biri." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı." şeklinde konuşmuştu.
Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. (Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım." demişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Suriye'de Türkiye ile sorunları olduğu" yönündeki ifadelerine de yanıt veren Trump, "(Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. (Netanyahu'yu işaret ederek) Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." değerlendirmesini yapmıştı.
Trump, "Türkiye ve lideriyle çok ama çok iyi bir ilişkim var ve bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda bunun bir sorun olacağını sanmıyorum." şeklinde konuşmuştu.
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