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Beyaz Saray'dan flaş Çin açıklaması: Yüzde 104 ek vergi uygulanacak | 9 Nisan'dan itibaren...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 16:38 Güncelleme: 08.04.2025 20:13
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Beyaz Saray’dan flaş Çin açıklaması: Yüzde 104 ek vergi uygulanacak | 9 Nisan’dan itibaren...

ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ek gümrük tarifeleri için anlaşmak istediğini belirterek 'Çin bizi arayacak, bekliyoruz.' dedi. Çin, Trump'ın 'karşılıklı tarifeler' kapsamındaki gümrük vergisi artışına ek olarak yüzde 50 ek tarife getirme tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, dış ekonomik şoklara hazırlıklı olduğunu açıkladı. Öte yandan Beyaz Saray Çin menşeli ürünlere ek gümrük vergilerinde geri adım atmamaları sebebiyle yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Söz konusu karar 9 Nisan'dan itibaren uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, Çin ile yapılan ticaret görüşmeleri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, Çin'in ABD ile büyük bir anlaşma yapmak istediğini ancak bu süreci nasıl başlatacaklarını bilmediklerini belirtti. Trump, "Çin de bir anlaşma yapmak istiyor, ama nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar." diyerek, Pekin'in bu konuda bir adım atmak için doğru stratejiyi bulamadığını vurguladı.

TRUMP: ÇİN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

"ÇİN'İN ANLAŞMA YAPMA İSTEĞİ ÇOK BÜYÜK"

Trump, Çin'in Amerika ile işbirliği yapmak için istekli olduğunu ancak bu isteğin eyleme geçmemesinin sebebinin, Pekin yönetiminin hangi adımları atacağına karar verememesi olduğunu söyledi. Başkan, Çin'in bu konuda nasıl bir yol izleyeceğini belirlemede zorlandığını ifade etti.

"ÇİN'İN ÇAĞRISINI BEKLİYORUZ, AMA GECİKİYORLAR"

Trump ayrıca, ABD'nin Çin ile her alanda rekabet içinde olduğunu belirterek, Çin'in Amerika'nın gücünü küçümsememesi gerektiğini ve ülke olarak güçlü pozisyonlarını kullanarak daha iyi anlaşmalar yapabileceğini söyledi. Trump, Çin'in anlaşma süreciyle ilgili olarak, Pekin yönetiminin ABD'ye bir çağrı yapmayı henüz başaramadığını ve bu nedenle müzakerelerin başlamadığını belirtti. Ancak, Trump'a göre, bu sadece bir zaman meselesi; "Onların çağrısını bekliyoruz, olacak!" ifadeleriyle müzakerelerin bir noktada başlayacağına dair inancını vurguladı.

Truth Social ekran görüntüsüTruth Social ekran görüntüsü

ÇİN'E YÜZDE 104 EK VERGİ KARARI!

Beyaz Saray Basın Sözcüsü: Çin'e yüzde 104 tarife uygulanacak. Ek tarife 9 Nisan'dan itibaren başlayacak.

DÜNYA ÜLKELERİ ABD İLE ANLAŞMA İÇİN SIRAYA GİRDİ

Trump, sadece Çin ile değil, dünya çapında birçok ülkenin de ABD ile anlaşma yapmak için sıraya girdiğini belirtti. Güney Kore ile yapılacak ticaret ve askeri anlaşmaların yanı sıra, diğer ülkelerle de ticaretin artacağına dikkat çekti. "Birçok ülke, ABD ile anlaşma yapmak istiyor ve biz de bu fırsatları değerlendiriyoruz." diyen Trump, ABD'nin küresel ticaretin kalbinde olmaya devam edeceğini vurguladı.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

ÇİN'DEN AB'YE TRUMP HAMLELERİNE "HAZIRIZ" MESAJI

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamındaki gümrük vergisi artışına ek olarak yüzde 50 ek tarife getirme tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, dış ekonomik şoklara hazırlıklı olduğunu bildirdi.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li Çiang, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesinde, Çin ve AB'nin, ABD'nin tarife politikasının yol açacağı sarsıntılara karşı küresel ekonomiye istikrar ve öngörülebilirlik sağlaması gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

"ELİMİZDE YETERLİ POLİTİKA ARAÇLARI VAR"

Çin'in bu yılın makro politikasında çeşitli belirsizlik faktörlerini hesaba kattığını ifade eden Li, "Dış şokları karşılamaya hazırlıklıyız, bunun için elimizde yeterli politika araçları mevcut." dedi.

Li, Çin'in tarifelere karşı aldığı tedbirlerin yalnızca kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumaya yönelik olmadığını, aynı zamanda uluslararası ticaret kurallarını, eşitliği ve adaleti savunduğunu belirtti.

Çin Başbakanı, Trump'ın yüzde 50 ek tarife tehdidi sonrası Çin adına açıklama yapan ilk üst düzey yetkili oldu. Bundan önce Çin Ticaret Bakanlığından ve Dışişleri Bakanlığından açıklamalar yapılmıştı.

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Beyaz Saray’dan flaş Çin açıklaması: Yüzde 104 ek vergi uygulanacak | 9 Nisan’dan itibaren... Beyaz Saray’dan flaş Çin açıklaması: Yüzde 104 ek vergi uygulanacak | 9 Nisan’dan itibaren... Beyaz Saray’dan flaş Çin açıklaması: Yüzde 104 ek vergi uygulanacak | 9 Nisan’dan itibaren...
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