Beyaz Saray'dan flaş Çin açıklaması: Yüzde 104 ek vergi uygulanacak | 9 Nisan'dan itibaren...
ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ek gümrük tarifeleri için anlaşmak istediğini belirterek 'Çin bizi arayacak, bekliyoruz.' dedi. Çin, Trump'ın 'karşılıklı tarifeler' kapsamındaki gümrük vergisi artışına ek olarak yüzde 50 ek tarife getirme tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, dış ekonomik şoklara hazırlıklı olduğunu açıkladı. Öte yandan Beyaz Saray Çin menşeli ürünlere ek gümrük vergilerinde geri adım atmamaları sebebiyle yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Söz konusu karar 9 Nisan'dan itibaren uygulanacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, Çin ile yapılan ticaret görüşmeleri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, Çin'in ABD ile büyük bir anlaşma yapmak istediğini ancak bu süreci nasıl başlatacaklarını bilmediklerini belirtti. Trump, "Çin de bir anlaşma yapmak istiyor, ama nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar." diyerek, Pekin'in bu konuda bir adım atmak için doğru stratejiyi bulamadığını vurguladı.
"ÇİN'İN ANLAŞMA YAPMA İSTEĞİ ÇOK BÜYÜK"
Trump, Çin'in Amerika ile işbirliği yapmak için istekli olduğunu ancak bu isteğin eyleme geçmemesinin sebebinin, Pekin yönetiminin hangi adımları atacağına karar verememesi olduğunu söyledi. Başkan, Çin'in bu konuda nasıl bir yol izleyeceğini belirlemede zorlandığını ifade etti.
"ÇİN'İN ÇAĞRISINI BEKLİYORUZ, AMA GECİKİYORLAR"
Trump ayrıca, ABD'nin Çin ile her alanda rekabet içinde olduğunu belirterek, Çin'in Amerika'nın gücünü küçümsememesi gerektiğini ve ülke olarak güçlü pozisyonlarını kullanarak daha iyi anlaşmalar yapabileceğini söyledi. Trump, Çin'in anlaşma süreciyle ilgili olarak, Pekin yönetiminin ABD'ye bir çağrı yapmayı henüz başaramadığını ve bu nedenle müzakerelerin başlamadığını belirtti. Ancak, Trump'a göre, bu sadece bir zaman meselesi; "Onların çağrısını bekliyoruz, olacak!" ifadeleriyle müzakerelerin bir noktada başlayacağına dair inancını vurguladı.
ÇİN'E YÜZDE 104 EK VERGİ KARARI!
Beyaz Saray Basın Sözcüsü: Çin'e yüzde 104 tarife uygulanacak. Ek tarife 9 Nisan'dan itibaren başlayacak.
DÜNYA ÜLKELERİ ABD İLE ANLAŞMA İÇİN SIRAYA GİRDİ
Trump, sadece Çin ile değil, dünya çapında birçok ülkenin de ABD ile anlaşma yapmak için sıraya girdiğini belirtti. Güney Kore ile yapılacak ticaret ve askeri anlaşmaların yanı sıra, diğer ülkelerle de ticaretin artacağına dikkat çekti. "Birçok ülke, ABD ile anlaşma yapmak istiyor ve biz de bu fırsatları değerlendiriyoruz." diyen Trump, ABD'nin küresel ticaretin kalbinde olmaya devam edeceğini vurguladı.
ÇİN'DEN AB'YE TRUMP HAMLELERİNE "HAZIRIZ" MESAJI
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamındaki gümrük vergisi artışına ek olarak yüzde 50 ek tarife getirme tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, dış ekonomik şoklara hazırlıklı olduğunu bildirdi.
Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li Çiang, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesinde, Çin ve AB'nin, ABD'nin tarife politikasının yol açacağı sarsıntılara karşı küresel ekonomiye istikrar ve öngörülebilirlik sağlaması gerektiğini vurguladı.
"ELİMİZDE YETERLİ POLİTİKA ARAÇLARI VAR"
Çin'in bu yılın makro politikasında çeşitli belirsizlik faktörlerini hesaba kattığını ifade eden Li, "Dış şokları karşılamaya hazırlıklıyız, bunun için elimizde yeterli politika araçları mevcut." dedi.
Li, Çin'in tarifelere karşı aldığı tedbirlerin yalnızca kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumaya yönelik olmadığını, aynı zamanda uluslararası ticaret kurallarını, eşitliği ve adaleti savunduğunu belirtti.
Çin Başbakanı, Trump'ın yüzde 50 ek tarife tehdidi sonrası Çin adına açıklama yapan ilk üst düzey yetkili oldu. Bundan önce Çin Ticaret Bakanlığından ve Dışişleri Bakanlığından açıklamalar yapılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kendine güvenleri tavan! En iddialı burçlar
- Altın alımında yeni tehlike: İslam Memiş uyardı! Alarm zilleri çalıyor
- Kalp hastalığına elveda: İşte atardamarlarınızı açacak 10 besin
- 32. Dönem POMEM mülakatları bitti mi? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Saniyeler içinde etki temizlik! Klozetteki sarı lekeleri anında gideriyor
- 250 bin TL ikinci el taşıt kredisi: İş Bankası, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları
- Hastalara nakdi destek! Maaş bağlanıyor, her ay 10.125,56 TL veriliyor!
- 210 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve detaylar
- Aile Destek Ödemesi bitti mi, son durum ne? 2025 Aile Destek Programı
- Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu?
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Sağanak, çöl tozu, kar yağışı... Nisan ortasında buz keseceğiz! 8 Nisan hava durumu
- 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?