Katil Netanyahu'dan Türkiye açıklaması: Suriye'de askeri üs kurma isteği İsrail için tehdit
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınlanan video mesajında, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmak istediğini bunun da 'İsrail'e tehdit oluşturduğunu' iddia etti. Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmasına karşı olduklarını söyleyen Netanyahu, 'Dostum ve aynı zamanda (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın dostu olan Başkan Trump'a, 'Yardımınıza ihtiyacımız olursa sizinle bu konuyu konuşuruz' dedim.' ifadesini kullandı. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söyleyen Netanyahu, bunun ya anlaşma ya da 'askeri seçenekle' sağlanabileceğini savundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınlanan video mesajında, dikkat çeken açıklamalarda bulundu..
İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söyleyen Netanyahu, bunun ya anlaşma ya da "askeri seçenekle" sağlanabileceğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikir olduklarını belirten Netanyahu, Tahran'ın söz konusu silahlara sahip olmasının anlaşma yoluyla da sağlanabileceğini ifade etti.
Netanyahu, olası bir anlaşmada İran'ın nükleer tesislerinin ABD gözetiminde tamamen yok edilmesi ve bu tesislerdeki ekipmanların sökülmesi gerektiğini ileri sürdü.
İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer tesislerinin yok edilmemesi halinde veya Tahran'ın ABD ile müzakereleri uzatması durumunda askeri seçeneğin gündeme geleceğini öne sürdü.
Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planına da değinen Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün yaptığı görüşmede bu konuyu da ele aldıklarını belirtti.
Netanyahu, Gazze'deki halkın zorla yerinden edilmesini içeren plan kapsamında bazı ülkelerle bu Filistinlileri kabul etmeleri için görüşmeler yaptıklarını ileri sürdü.
İsrail Başbakanı, Trump'ın açıkladığı bu planın "eninde sonunda hayata geçirilmesi gerektiğini" savundu.
Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmak istediğini bunun da "İsrail'e tehdit oluşturduğunu" iddia etti.
Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmasına karşı olduklarını söyleyen Netanyahu, "Dostum ve aynı zamanda (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın dostu olan Başkan Trump'a, 'Yardımınıza ihtiyacımız olursa sizinle bu konuyu konuşuruz' dedim." ifadesini kullandı.
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