Bakan Fidan’dan İsrail’e net mesaj: Suriye politikası ters tepecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta yayın yapan UTV'de gündemi değerlendirdi. Bakan Fidan İsrail'in terör örgütleri PKK/YPG ile olan ilişkisine değinerek başka başka sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Silah bırakma olmazsa terörle mücadelenin aynen devam edeceğini vurgylayan Bakan Fidan "Şimdi şunu anlaması lazım örgütün: Hem Irak, hem Suriye, hem Türkiye; bizler silahsız bütün duruşları kabullenmeye hazırız ama bir silahlı terör tehdidi ortada olduğu zaman kimse buna müsaade edemez. Benim inancım ve dileğim o ki inşallah bu yapılır. Ama olmazsa şu ana kadar ne yapıldıysa bundan sonra o olur." dedi.

Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'deki politikasının provokasyon politikası olduğunu belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"İsrail'in Suriye'de şu anda izlediği politika bir provokasyon politikası. Kendi güvenliğine de hizmet eden bir politika değil açıkçası, stratejik ve güvenlik değerlendirmesiyle söylüyorum. Yani taktik düzeyde bazı şeyleri hallediyor olması, stratejik düzlemde kendisi için yarattığı daha büyük tehdidi değiştirmiyor. Böyle bir realite var ama şu an İsrail'deki zihin başka türlü çalışıyor."

Bakan Fidan, Suriye'de SDG'nin silah bırakmasının İsrail'in güvenliğini tehlikeye atabileceği yönündeki haberleri de şu şekilde değerlendirdi:

"Suriye'nin içerisinde bölücü grupları, yani işte diyelim PKK'nın Suriye'de hala işgale devam etmesini veya başka iç çatışmaların görülmesini falan destekleyen bir yaklaşımın sağlıklı bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum."

"Irak'a savunma sanayi yeteneklerimizi açmış durumdayız

Irak'ta hem Kürt bölgesinde hem diğer bölgelerde şu anda hala yeterince kullanılmamış, yatırım yapılmamış gaz yatakları var. Yatırım yapmaya pazar olmaya hazırız

(Suriye'nin Kalkınma Yolu'na dahil olması) Bence mümkün. Suriye belli formüllerle bu projenin parçası olabilir

(Suriye'de mezhepsel provokasyonlar) Bazı ülkeler buna (provokasyona) gidiyorlar mı? Yani bu konuda bize gelen bazı istihbari raporlar da var bazı ülkelerin bu konuda rolü olabilir diye, bunu yakından takip ediyoruz

(İsrail'in PKK/YPG siyaseti) Bu öngörülemeyen başka sorunları da beraberinde getiriyor. Sadece bölge için değil, İsrail için de. Çok daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum"