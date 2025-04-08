ABD NATO’nun doğu kanadını zayıflatıyor mu? Avrupa’dan çekilme planı gündemde!

NBC'nin haberine göre, 2022 yılında Rusya tehdidine karşı NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Polonya ve Romanya'ya gönderilen askerlerin yarısının çekilmesi, Avrupa'da güvenlik endişelerini gündeme getirdi.

POLONYA'DAN YALANLAMA

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD askerlerinin çekileceği iddialarını reddetti. Askerlerin sadece ülke içinde yer değiştirdiğini vurgulayan yetkililer, Polonya'daki ABD varlığının süreceğini belirtti.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Avrupa yerine Çin ve güney sınırına odaklanma açıklamaları dikkat çekti. Gelişmeler, ABD'nin küresel önceliklerinde değişim sinyalleri olarak yorumlandı.