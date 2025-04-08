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ABD NATO’nun doğu kanadını zayıflatıyor mu? Avrupa'dan çekilme planı gündemde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.04.2025 19:06
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ABD NATO’nun doğu kanadını zayıflatıyor mu? Avrupa’dan çekilme planı gündemde!

ABD’nin, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Doğu Avrupa'da konuşlandırdığı 20 bin askerin yarısını geri çekmeyi değerlendirdiği iddia edildi. Söz konusu duruma ilişkin 6 ABD’li ve Avrupa yetkilisinin Washington’da konuyu tartıştığı ifade edildi.

NBC'nin haberine göre, 2022 yılında Rusya tehdidine karşı NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Polonya ve Romanya'ya gönderilen askerlerin yarısının çekilmesi, Avrupa'da güvenlik endişelerini gündeme getirdi.

POLONYA'DAN YALANLAMA

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD askerlerinin çekileceği iddialarını reddetti. Askerlerin sadece ülke içinde yer değiştirdiğini vurgulayan yetkililer, Polonya'daki ABD varlığının süreceğini belirtti.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Avrupa yerine Çin ve güney sınırına odaklanma açıklamaları dikkat çekti. Gelişmeler, ABD'nin küresel önceliklerinde değişim sinyalleri olarak yorumlandı.

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