İsrail Türkiye’yi durduramayacağını anladı!

Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in saldırıları sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Filistin meselesi başta olmak üzere, İran, Suriye ve Türkiye gibi bölgesel aktörler hakkında önemli mesajlar verildi. A Haber ekranlarında Metin Altınok'un sunduğu Sebep-Sonuç programında değerlendirilen açıklamalar, hem İsrail'in bölgedeki stratejik beklentilerini hem de ABD'nin bu beklentilere yaklaşımını gözler önüne serdi. Programın canlı yayın konuğu olan AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Netanyahu'nun, Suriye'de Türkiye ile bir çatışma yaşanmaması için Trump'tan talepte bulunduğuna dikkat çekti.

"İRANCILAR-RUSÇULAR HÜRANA UĞRADI"

A Haber canlı yayınında Trump-Netanyahu görüşmesini değerlendiren Gazeteci Murat Özer, "Türkiye'de Suriye meselesini komplolarla izah etmeye çalışan İrancılar, Rusçular, hepsi aslında bugün Trump'ın sözleri karşısında hüsrana uğramış durumdalar." diyerek ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler inşa etmesine konusunda ABD'nin aldığı tutum hakkında konuştu.

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"TÜRKİYE ABD'Yİ TEHDİT ETMİYOR" AÇIKLAMASI

Özer, "Türkiye, Suriye'de askeri üsler inşa edecek. Amerika Birleşik Devletleri de bunu kendisi için öncelikle bir gündem olmadığını, ABD'yi tehdit etmediğini, İsrail'in de bu konuda kendisini tehdit olarak algılamaması gerektiğini ifade etti. Konuda tehdit olarak düşünüyorsa, gidip Türkiye gibi bir devletin, son derece güvenilir ve güçlü olan lideri Erdoğan'la görüşmekten başka çaresinin olmadığını yüzüne karşı ifade etti." dedi.

"İSRAİL ESKİ HALİNDEN MEMNUNDU"

Konunun akabinde İsrail'in eski düzenden memnun olduğunu ifade eden Sunucu Metin Altıok ise, "İsrail eski halinden memnundu. Burada Murat'ın altını çizdiği nokta önemli. Türkiye'deki bazı kesimler, Suriye'deki devrimin İsrail ve ABD projesi olduğunu söylüyorlardı. Onları yalanlayan bir açıklama oldu. Eski sistem İsrail'in işine geliyordu. Devrim olunca İsrail rahatsız oldu. Kendi güvenliğini tehdit altında hissetti ve Suriye'ye yönelik bir taarruza başladı ama durdu." İfadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"TÜRKİYE RUSYA İLE İRAN'I MAĞLUP ETTİ"

Trump'ın bir gerçeği gördüğünden bahseden Gazeteci Murat Özer konuşmasının devamında, Türkiye'nin 14 yıllın sonunda Rusya ile İran'ı mağlup ettiğinin Trump tarafından da görüldüğünü bu yönüyle Türkiye'nin ABD'yi de bir nevi mağlup ettiğine değinerek, "Şunu söylüyor Trump aslında: Türkiye 14 yıllık savaşın sonunda kimi mağlup etti? Bir, Rusya'yı; iki, İran'ı mağlup etti. Peki, İran ve Rusya kim? ABD'nin muarızı olan iki devlet. Bir yönüyle ABD'yi de mağlup etti ama tabii onu ikrar etmek istemiyor. Ama şurada çok net bir şey var: Trump bu gerçeği görüyor ve bu gerçeğe karşı teslim olmuş durumda. Tamam diyor, bunu takdir etmemiz lazım. Üstelik bütün Avrupa ülkelerinin birleşip Ukrayna Savaşı'nda yenemediği Rusya'yı, burada Türkiye 2 yıl sonra geldi ve 'ben bu Türkiye devletinin başındaki adama ne diyeceğim' diyor" diye konuştu.

Ardından 1979'dan beri ABD yönetimi ilk defa İran yönetimi ile doğrudan temas kurduğunu belirten Özer, bu konunun da üzerinde durulması gereken bir mesele olduğunun altını çizdi.

NETANYAHU'NUN TRUMP'TAN TÜRKİYE RİCASI

AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye'de Türkiye ile yaşanabilecek olası bir çatışmanın önlenmesi konusunda destek istediğini söyledi. Boyraz, "Açıkçası Netanyahu'nun Trump'tan, Suriye'de Türkiye ile çatışmanın önlenmesi için ricacı olduğu bir tablo çıktı diyebilirim. Trump'ın, 'makul olmak zorundasınız' vurgusu çok önemliydi. İsrail, Türkiye ile doğrudan bir çatışmayı istemiyor ama Türkiye'yi tek başına durdurabilecek bir güce de sahip değil." ifadelerini kullandı.

TRUMP'DAN NETANYAHU'YA "MAKUL OL" RESTİ

Boyraz, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkilerine dikkat çekerek, "Trump, Netanyahu'ya bu sorunu çözebileceğini ama onun da makul olması gerektiğini söyledi. Bu mesaj, İsrail'in Türkiye karşısında duyduğu endişenin açık göstergesiydi." dedi.