Trump'ın tarifeleri hisse ve kriptoları vurdu! Borsalarda "kara" pazartesi: A Haber ekipleri ekonominin kalbinde
Donald Trump'ın gümrük vergisinde yeni tarifeleri açıklamasının ardından borsalarda adeta deprem yaşanıyor. ABD ve Avrupa borsaları sonrası panik şimdi de Asya'ya sıçradı. Japon borsası Nikkei 225 Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken, açılışta düşüş yüzde 8'i aştı. Kripto para piyasaları da adeta çöküşe geçti. Bitcoin uzun bir süre sonra 76 bin dolar seviyesine düşerken, Ethereum'da ise kayıp yüzde 14 oldu. Trump'ın açıkladığı vergi tarifesi giyimden otomotiv sektörüne kadar pek çok şirketi zora soktu. Piyasalara ilişkin son durumları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den, Alpaslan Düven ise Londra'dan aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin ardından dünya genelindeki borsalar adeta ateş hattına döndü. Trump'ın tarife kararına ilk misilleme Çin'den gelmişti.
Çin, ABD'nin kendisine uygulayacağı gümrük tarifesini ABD'ye karşı uygulayacağını açıklamış ve bunun yanı sıra bazı ABD'li firmaları da kara listeye almıştı.
ASYA BORSALARINDA KARA PAZARTESİ
Ticaret savaşı fitilinin resmen ateşlenmesi ile beraber dünya borsalarında sert düşüşler yaşanmaya devam ediyor. ABD borsaları Trump'ın açıklamalarının ardından büyük değer kaybı yaşarken, Asya borsaları ise adeta "Kara Pazartesi"ye sahne oldu. Japon borsası 7 Nisan 2025 gününe yüzde 8'i aşan bir düşüşle başladı. TSİ sabah 07.00 sıralarında düşüş yüzde 6 civarına geriledi. Nikkei 225 endeksi 31 bin 700 puan civarına düşerken, bu rakam Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviye oldu.
HİSSE SENETLERİ YERLE BİR!
Trump'ın ABD'de son yüzyılın en yüksek gümrük vergilerini uygulamaya devam etme niyetini belirtmesinin ardından hisse senetleri sert düşüşler yaşadı, güvenli liman para birimleri yükseldi ve tahvil faizleri genel olarak geriledi.
Asya hisseleri, Wall Street hisseleri için pandemiden bu yana en kötü haftanın ardından düştü.
Mavi çipli S&P 500'ü takip eden kontratlar yüzde 3,1 düştü. Stoxx Europe 600 vadeli işlemleri yüzde 2,8 düştü ve Asya hisseleri darbe aldı, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 10'dan fazla düştü.
KRİPTO PİYASALAR DA ÇÖKTÜ
Ülke borsalarının ardından kripto para piyasaları da düşüşten nasibini aldı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), son birkaç saat içinde yüzde 14'lük sert bir düşüş yaşadı. Ethereum gün içinde 1538 dolara kadar gerileyerek önemli bir kayıp verdi. En büyük ikinci kripto para olan ethereumda satış baskısının ise giderek arttığı görülüyor.
Piyasanın lideri bitcoin de sert düşüşten nasibini aldı. Bitcoin fiyatı yüzde 7'lik bir geri çekilmenin ardından 77000 doların altını gördü. Bitcoin fiyatı şu sıralar 76900 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor. Aralık 2024'te 107 bin dolara kadar çıkan bitcoin, bu sabah 76900 dolar seviyesine kadar gerileyerek yüzde 27'lik bir düzeltme yaşadı.
ALTCOİNLER DİBİ GÖRDÜ
Bitcoin ve ethereum fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından altcoinlerin neredeyse tamamı ortalama yüzde 10'luk kayıplar verdi. Market hacmi en büyük coinler arasında yer alan XRP'nin fiyatı 1,8 doların altına gerilerken, Solana ise 103 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 satte en çok değer kaybeden coinler arasında yüzde 12'yi aşan kayıplar yaşayan SUI'nin fiyatı da 1,86 dolar seviyesinde.
TRUMP'IN GÜMRÜK TARİFESİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ SARSTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifesi, otomotiv devlerini zor durumda bıraktı. Yerli üretimi teşvik etmeyi amaçlayan vergi kararı, sektör genelinde işten çıkarmalar ve üretim duruşlarıyla karşılandı. Uzmanlara göre, yaşanan gelişmeler pandemi döneminden bile daha ağır sonuçlar doğurabilir.
DEV MARKALARDAN FARKLI HAMLELER: İŞTEN ÇIKARMA, İHRACAT DURDURMA, FİYAT ARTIŞI
Stellantis, ABD'de 900 kişiyi işten çıkarırken, Jaguar-Land Rover ABD'ye ihracatı durdurdu. Mercedes-Benz bazı modellerini Alabama'daki fabrikaya kaydırmayı planlıyor. Ferrari fiyatları %10 artırdı; Ford, çalışan indirimi sunarak tepki verdi. BMW, 1 Mayıs'a kadar vergi maliyetlerini üstleniyor. Hyundai ise en az iki ay fiyatlarını sabit tutacak.
ABD'NİN YENİ TARİFELERİNE DÜNYA BORSALARININ TEPKİSİ
Trump'ın açıkladığı yeni tarifelerin ardından dünya borsalarının hemen hemen tümünde düşüş yaşandı. İşte borsalarda yaşananlar:
-Çin borsasında CSI 300 endeksi %5'in üzerinde değer kaybı.
-G. Kore Kospi endeksinde kayıplar %4'ü aştı.
-Hong Kong borsası, 1997'den bu yana en kötü gününü geçirerek %13'lük düşüşle kapandı.
-Avustralya borsasında da kayıplar %4'e yaklaştı.
-Japonya borsasının değer kaybı yüzde 12'yi aştı.
-Londra borsasında düşüş yüzde 4.93'e ulaştı.
-Singapur borsası, yüzde 7.7'lik düşüşle son 16 yılın en büyük değer kaybını yaşadı.
A HABER MUHABİRİ PEKİN'DEN AKTARDI
Asya piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den canlı aktardı.
Pekin'den A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in anlattıkları şöyle:
"Asya piyasalarında 'Kara Pazartesi' denilen zor bir gün geride kaldı. Piyasalar için kapanma saati geldi. Çin'de Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 13 değer kaybetti. Teknoloji endeksi ise yüzde 17'den fazla kayba uğradı."
ASYA PİYASASINDA SON DURUM NE?
"Çin'de CSI 300 Endeksi yüzde 7'nin üzerinde bir değer kaybetti ve ekim ayından beri en büyük günlük düşüşü yaşadı. Japonya borsa borsalarında yüzde 8'e varan düşüşler meydana geldi. Güney Kore borsalarında da benzer düşüşler var ve kayıplar yüzde 5'e kadar çıktı. Avusturalya ve Hindistan borsalarında kayıplar yüzde 4 civarında seyretti. Teknoloji şirketlerinde yoğun bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz.
ABD BORSALARINDA SERT HİSSE SATIŞLARI
Ekonomistler Trump'ın gümrük vergilerinin ABD fiyatlarında yüzde 2'lik artışa büyüme ise yüzde 0,9'luk bir düşüşe neden olabileceğini öngörüyor. Çin ve Tavyan'ın gayrisafi yurt hasılasında yüzde 0,5'lik kayıplar yaşayacağı tahmin ediliyor. AB ile Japonya'nın ise yüzde 0,3'lük bir düşüş olacağını tahmin ediyor."
"Çin'in ABD'ye misilleme yapmasının ardından ABD borsalarında sert hisse satışları meydana geldi. Küresel ticaret savaşı korkuları giderek artıyor. Yatırımcılar Pekin yönetiminin iş teşvikler kendi ekonomisini canlandırmasını bekliyor."
LONDRA BORSASINDA NELER OLUYOR?
A Haber muhabiri Alpaslan Düven şunları anlattı:
"Bizler şu anda Londra Borsası önündeyiz ve buradan dünyanın farklı yerlerinden medya kuruluşları burada gelişmeleri takip ediyor. Trump gümrük vergisi kararı sonrası piyasalar altüst olmuş durumda. Çin ile ABD arasında yükselen gerilimin etkisi borsada hissedilmeye başlandı ve göstergeler kırmızıya bürünmüş durumda."
"ABD'nin gümrük vergisi paketi küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri arttırdı. Çin ve AB dahil olmak üzere birçok ticaret ortağı karşı önlemler açıklamaya başladılar. Uzmanlar yapılan karşılıklı hamlelerle piyasada kayıpların derinleştiğini belirtiyor."
"ABD endekslerindeki geçen hafta edilen 2 günlük sert 6 trilyon doların üzerinde kayba neden olurken haftanın ilk işlem gününde Asya endeksleri öncülüğünde derin satış baskısı yatırımcılar tarafından da yakından takip edildi. Trump'ın geri adım atmaması nedeniyle finansal piyasalardaki satış baskısı sürüyor. Londra borsasında kayıplar yüzde 5 civarında."
AVRUPA BORSALARINDA PANDEMİDEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ
Asya borsalarında görülen sert satışlar, Avrupa borsalarında da kendini gösterdi. Açılışla birlikte Avrupa'da Stoxx 600'de yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97'sinin hisse fiyatları geriledi.
Almanya'da DAX 40 endeksindeki kayıp açılışın ardından yüzde 4,7'ye ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,9, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,8 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,3, İsviçre'de SMI Endeksi yüzde 4,8 değer kaybetti. Böylece Avrupa borsaları pandemiden bu yana en sert düşüşünü yaşamış oldu.
ABD'de endeks vadeli kontratlar da haftaya düşüşle başladı. Vadeli piyasalarda Nasdaq endeksi yüzde 2,2, S&P 500 endeksi yüzde 2,1 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,3 düşüşle işlem görüyor.
Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında da yüzde 2,65 değer kaybederek 9.131,34 puana geriledi.
Analistler, tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların ana gündeminde olduğunu belirterek, olası müzakere durumunda piyasalarda satış baskılarının azalabileceğini söyledi.
ASYA TARAFINDA SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ
Haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında sert satışlar görüldü.
Güney Kore ve Japonya pay piyasalarında genele yayılan satışlar görülürken, bu satışlarda sanayi, otomotiv, madencilik ve teknoloji sektörleri başı çekti.
Bu gelişmelerle birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle 31.187 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla 2.328 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7,3 kayıpla 3.096 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 13,2 değer kaybıyla 19.828 puandan kapandı.
Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 4,2 azalışla 7.343 puana gerilerken, Tayvan'da TPEx 50 endeksi yüzde 2,4 düşüşle 266,1 puanda, Filipinler'de PSEi Bileşik Endeksi yüzde 4,3 kayıpla 5.823 puanda ve Malezya'da KLCI endeksi yüzde 4,1 düşüşle 1.443 puanda günü tamamladı.
Singapur'da STI endeksi yüzde 7,2 düşüşle 3.550 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,7 azalışla 72.618 puandan işlem görüyor.
Pakistan'da Karachi 100 endeksi ise şu dakikalarda yüzde 3,72 azalarak 114.508 puandabulunuyor. Endonezya, Tayland ve Vietnam'da tatil sebebiyle piyasalar kapalıydı.
TRUMP'TAN KARARLILIK MESAJI
Trump ise hafta sonu geri adım atmayacağını yenileyerek diğer ülkelerin ABD ile ticaretlerini dengelemedikçe, kapsamlı gümrük vergilerinden geri adım atmayacağını ifade etti. Yeni vergilerin piyasaları sarsması ve durgunluk korkularından tedirgin olmadığının altını çizen Trump, "Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir." dedi.
Dünya liderleri ile konu ile ilgili görüştüklerini ifade eden Trump, anlaşma yapılması için hevesli olduklarını belirtip, "Açık vermeyeceğiz. Fazlalarımız olacak veya en kötüsü, zararımızı telafi edeceğiz." cümlelerini kurdu.
YATIRIMCILARDA PANİK HAVASI
Piyasalarda yaşanan bu depremler için analistler ise "Sonu belli olmayan yeni bir ekonomik belirsizlik döneminin başladığını" söylüyor. Ayrıca, analistler yatırımcının uzayan bir ticaret savaşından tedirgin olduklarının da altını çizerek şu sözleri sarf etti: "Hafta sonunda müzakere ya da tarifelerde bir değişiklik bekleniyordu. Ama bu olmadı. Tarifeleri düşürmeye yönelik anlaşmalar görülmeden kırılganlık devam edebilir. Yatırımcılar şimdi piyasaların çöküşünden ve küresel çapta bir durgunluktan daha fazla çekiniyor. Hisse senetlerinin ne zaman dip yapacağından emin değiliz ancak 2 Nisan öncesi seviyelere mevcut tabloda ve yakın zamanda dönmek çok mümkün görünmüyor."
Yeni tarifelerin ise çarşamba günü itibarıyla başlaması bekleniyor.
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