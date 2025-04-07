İşgalci İsrail’den Lübnan’da İHA’lı saldırı! 2 ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait İHA'nın güneydeki Nebatiye kentine bağlı Marcayun bölgesinde bir motosikleti hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu saldırıda Suriye uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, güneydeki Derdare beldesi yolunda düzenlenen saldırıda da bir vatandaşın yaralandığı ifade edildi.

ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

Son zamanlarda Lübnan'ın güneyindeki beldelerde sık sık araçları hava saldırılarıyla hedef alan İsrail ordusunun, dünden beri güneydeki beldelerde araçlara düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.