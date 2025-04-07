ABD borsası çöküşle başladı!
Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sert şekilde düşerken, derinleşen ticaret savaşı küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Pazartesi günü Wall Street'te yatırımcılar yeni kayıplarla güne başladı. ABD hisse senetleri, Donald Trump'ın gümrük vergilerinin tetiklediği çöküşün derinleşmesiyle pazartesi açılışında düşüş yaşadı.Buna göre New York borsasının kaybı yüzde 4'ü aştı. İşte ayrıntılar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin başlıca ticaret ortaklarına yönelik beklenmedik oranda yüksek gümrük vergileri uygulamaya başlaması, finans piyasalarında büyük bir satış dalgasına neden oldu. Beyaz Saray'dan gelen kararlı açıklamalar ise piyasalardaki tansiyonu daha da artırdı. ABD hisse senetleri, haftanın üçüncü işlem gününde de ciddi kayıplar yaşadı.
S&P 500 ENDEKSİ: KRİZ BOYUTUNDA KAYIPLAR
Pazartesi günü %4'e yakın düşüş yaşayan S&P 500 endeksi, son üç gündeki toplam kaybını %13'e çıkardı. Bu denli sert bir düşüş, 2008'deki küresel finansal krizden bu yana ilk kez yaşanıyor. Endeks, mevcut seviyelerden kapanması durumunda, Şubat ayındaki zirvesine göre %20'lik bir gerilemeye ulaşacak ve teknik olarak "ayı piyasası"na girmiş olacak.
DOW JONES: SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri art arda 1.500 puanlık rekor kayıplar yaşayan Dow Jones endeksi, yeni haftanın ilk gününde de 1.363 puan düşerek %3,5 oranında geriledi.
NASDAQ: TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE PANİK SATIŞ
Yatırımcıların nakde yönelmesiyle teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi de %4 değer kaybetti. Endeks, ayı piyasası sınırına hızla yaklaşırken, büyük teknoloji şirketlerinde keskin satışlar görüldü.
YATIRIMCILAR UMUTLUYDU, BEYAZ SARAY SERTLEŞTİ
Trump'ın tek taraflı %10 gümrük tarifesi Cumartesi günü yürürlüğe girdi. Yatırımcılar, hafta sonu yönetimin bu tarifeleri yumuşatacak diplomatik adımlar atmasını ya da 9 Nisan'da devreye girmesi beklenen karşılıklı vergileri ertelemeyi değerlendirmesini umut ediyordu. Ancak bu beklentiler boşa çıktı.
Başkan Trump, Pazar akşamı yaptığı açıklamada, "Durumun kötüleşmesini istemem ama bazen iyileşmek için acı ilaç gerekir. Çin'le yüz milyarlarca dolarlık ticaret açığımız var. Bu sorunu çözmedikçe bir anlaşmaya yanaşmayacağım," diyerek piyasadaki tepkileri küçümsedi.
BAKANLARDAN SERT MESAJLAR
Ticaret Bakanı Howard Lutnick, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Gümrük vergileri kesinlikle uygulanacak ve kısa vadede yürürlükte kalacak" dedi. Hazine Bakanı Scott Bessent ise, 50'den fazla ülkenin müzakere talebiyle başvuruda bulunduğunu belirtti ancak "bu, yıllardır devam eden kötü uygulamaların sonucu ve birkaç gün içinde çözülecek bir mesele değil" ifadelerini kullandı.
ÇİN'DEN MİSİLLEME SERT OLDU
İlk şok, tarifelerin oranlarının ekonomik gerekçelerden çok siyasi motivasyonlara dayandığının anlaşılmasıyla yaşandı. Ancak asıl kırılma, Çin'in Cuma günü müzakere yerine doğrudan ABD'den yapılan tüm ithalata %34 vergiyle karşılık verme kararı almasıyla geldi.
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