ABD borsası çöküşle başladı!

ABD piyasalarında bugünün hareketi (REUTERS)

YATIRIMCILAR UMUTLUYDU, BEYAZ SARAY SERTLEŞTİ

Trump'ın tek taraflı %10 gümrük tarifesi Cumartesi günü yürürlüğe girdi. Yatırımcılar, hafta sonu yönetimin bu tarifeleri yumuşatacak diplomatik adımlar atmasını ya da 9 Nisan'da devreye girmesi beklenen karşılıklı vergileri ertelemeyi değerlendirmesini umut ediyordu. Ancak bu beklentiler boşa çıktı.

Başkan Trump, Pazar akşamı yaptığı açıklamada, "Durumun kötüleşmesini istemem ama bazen iyileşmek için acı ilaç gerekir. Çin'le yüz milyarlarca dolarlık ticaret açığımız var. Bu sorunu çözmedikçe bir anlaşmaya yanaşmayacağım," diyerek piyasadaki tepkileri küçümsedi.

BAKANLARDAN SERT MESAJLAR

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Gümrük vergileri kesinlikle uygulanacak ve kısa vadede yürürlükte kalacak" dedi. Hazine Bakanı Scott Bessent ise, 50'den fazla ülkenin müzakere talebiyle başvuruda bulunduğunu belirtti ancak "bu, yıllardır devam eden kötü uygulamaların sonucu ve birkaç gün içinde çözülecek bir mesele değil" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN MİSİLLEME SERT OLDU

İlk şok, tarifelerin oranlarının ekonomik gerekçelerden çok siyasi motivasyonlara dayandığının anlaşılmasıyla yaşandı. Ancak asıl kırılma, Çin'in Cuma günü müzakere yerine doğrudan ABD'den yapılan tüm ithalata %34 vergiyle karşılık verme kararı almasıyla geldi.