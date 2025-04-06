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Dünya Müslüman Alimler Birliği fetvayı yayınladı: İsrail’e karşı silahlı cihad farzdır | "Karadan havadan ablukaya alınmalı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.04.2025 01:40 Güncelleme: 06.04.2025 02:28
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Dünya Müslüman Alimler Birliği fetvayı yayınladı: İsrail’e karşı silahlı cihad farzdır | Karadan havadan ablukaya alınmalı

Katil İsrail, Gazze'de mazlumları katletmeye devam ederken Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden dikkat çeken hamle geldi. Bu kapsamda Dünya Müslüman Alimler Birliği Fetva Komitesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve ateşkes ihlali karşısında tüm Müslümanları silahlı cihad yapmaya çağıran bir fetva yayınladı. Fetvada, İsrail’in Arap ve İslam ülkelerinden derhal askeri müdahalede bulunmaları çağrısı yapıldı.

Katil İsrail, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını sürdürüyor. Terör devletinin düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 669'a, yaralıların sayısı ise 115 bin 225'e yükseldi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği (Foto: AA)Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği (Foto: AA)

MÜSLÜMANLARI SİLAHLI CİHAD YAPMAYA ÇAĞIRAN FETVA YAYINLADI
Yaşanan gelişmelerin ardından Dünya Müslüman Alimler Birliği Fetva Komitesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ateşkese ihlali karşısında tüm Müslümanları silahlı cihad yapmaya çağıran bir fetva yayınladı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

"İSRAİL KARA, DENİZ VE HAVADA ABLUKAYA ALINMALI"
Fetvada, Arap ve İslam ülkelerinden derhal askeri müdahalede bulunmaları ve İsrail'i kara, deniz ve havada ablukaya almaları istendi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Fetvanın Ana Maddeleri

SİLAHLI CİHADIN FARZ OLMASI: Fetvaya göre, Filistin'deki işgalci güce karşı her Müslümanın silahlı cihad yapması farzdır.

ASKERİ İTTİFAK ÇAĞRISI: Ümmeti korumak ve saldırganları püskürtmek için acil olarak bir "İslami askeri ittifak" kurulması gerektiği vurgulandı.

MALİ VE HUKUKİ DESTEK: Direnişe askeri, mali ve hukuki destek sağlanmasının önemi belirtildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İSRAİL İLE İLİŞKİLER: İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin şeriatla çeliştiği, İsrail'e petrol ya da doğalgaz sağlanmasının yasak olduğu ifade edildi.

BARIŞ ANLAŞMALARI: Bazı Arap ülkelerinin İsrail ile imzaladıkları barış anlaşmalarının gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

GAZZE'YE DESTEK: Gazze'deki direnişi desteklemek amacıyla mali cihad yapılmasının ve Gazze'ye geçişlerin açılmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

AMERİKA'DAKİ MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI: Amerika'daki Müslüman diasporasına, Başkan Donald Trump'a "saldırıyı durdurma ve barışı getirme" vaadini yerine getirmesi için baskı yapmaları çağrısı yapıldı.

DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ
Bağımsız bir kuruluş olan Dünya Müslüman Alimler Birliği, aralarında Kuzey ve Güney Amerika'daki ülkelerin de bulunduğu 57 ülkeden on binlerce alim ve düşünürü bünyesinde barındırıyor.

Kuruluşundan bu yana İslami kimliği koruma, iç ve dış tehditlere karşı önlemler alma misyonu yürüten Birlik, İslam'ın uygulamalarının her çağ ve mekana göre devam ettirilebilmesini hedefliyor.

Birlik, merhum Yusuf el-Karadavi'nin girişimiyle 2004 yılında çeşitli ülkelerden çok sayıda Müslüman alim ve düşünürün katılımıyla kurulmuştu.

Merkezi 2011 yılında Dublin'den Katar'ın başkenti Doha'ya taşınan ve çatısı altında 50'den fazla İslam alimleri heyeti barındıran Birliğe 2018 yılına kadar Yusuf el-Karadavi başkanlık ediyordu.

Onun ardından göreve gelen Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni'nin 2022 yılında istifasının ardından Habib Salim Sekaf el-Cufri başkanlığa seçilmişti.

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