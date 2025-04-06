İngiltere’den İsrail’in iki İngiliz vekili alıkoymasına tepki!

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in iki İngiliz milletvekilini Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda alıkoyarak ülkeye girişlerini reddetmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Lammy, söz konusu davranışın yanlış bir mesaj verdiğini ve iki ülke ilişkileri açısından endişe verici olduğunu belirtti.

İngiltere İşçi Partisi milletvekilleri Abtisam Mohamed ve Yuan Yang, beraberlerindeki iki yardımcıyla birlikte İsrail'e yaptıkları ziyaret sırasında havalimanında alıkonarak ülkeye sokulmadı. Parlamenter bir delegasyonun parçası olarak İsrail'e gelen vekillerin, sorgulandıktan sonra geri çevrildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanı David Lammy, "İki İngiliz milletvekilinin, bir parlamento heyeti ziyareti sırasında İsrail makamları tarafından alıkonması ve girişlerinin reddedilmesi kabul edilemez. Bu durum ters etki yaratır ve oldukça endişe vericidir," ifadelerini kullandı.

Lammy ayrıca, vekillere destek vermek adına İsrail makamlarıyla temas halinde olduklarını belirterek, "İsrail hükümetindeki muhataplarıma, İngiliz milletvekillerine böyle davranılamayacağını açıkça ifade ettim," dedi.

İngiliz Bakan, hükümetlerinin Gazze'de ateşkese dönüş, rehinelerin serbest bırakılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, İsrail İçişleri Bakanlığı ise ülkeye resmi bir parlamento heyeti ziyareti bulunmadığını ileri sürerek, vekillerin ve yardımcılarının ülkeye girişinin bu nedenle reddedildiğini duyurdu.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Mohamed ve Yang dün yerel saatle 14.30'da Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapmıştı. İki vekil, geçmişte İsrail'e karşı boykot ve yaptırım çağrılarıyla kamuoyunda öne çıkmıştı.

Tel Aviv yönetimi, daha önce de benzer şekilde şubat ayında Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Lynn Boylan ve Rima Hassan'ın ülkeye girişine izin vermemişti.