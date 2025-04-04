Bakan Hakan Fidan dikkat çeken İsrail açıklaması: Suriye’de karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının, yeni hükümetin DAEŞ ve diğer tehditleri caydırma kapasitesini zayıflattığını belirtti.

Bu tür askeri eylemlerin bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Bakan, "Eğer Suriye, İsrail ile belirli anlaşmalara varmak istiyorsa, bu tamamen onların vereceği bir karardır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak ile birlikte DAEŞ'e karşı ortak bir bölgesel platform oluşturma çabası içinde olduğunu açıklayan Fidan, terörle mücadelede bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çekti.