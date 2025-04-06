ABD’nin İsrail politikalarına tepki yağdı: Bu zulme ortak olmayacağız

ABD'nin Filistin politikalarına tepki gösteren binlerce kişi, Washington D.C. sokaklarında bir araya gelerek "Vergilerimizle çocuklar katlediliyor" sloganları eşliğinde protesto düzenledi. Göstericiler, İsrail'e silah satışının durdurulmasını talep ederken, eylemler sırasında gözaltına alınan aktivistler Rümeysa Öztürk ve Mahmoud Khalil'in de serbest bırakılmasını istedi.

ABD'nin dış politikada İsrail'e verdiği destek ve ekonomik tercihleri, kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor. Özellikle eski Başkan Donald Trump döneminde alınan tartışmalı kararlar sonrası artan huzursuzluk, protestolara dönüştü. Washington D.C.'deki Pensilvanya Avenue üzerinde toplanan kalabalık, "İsrail'e ambargo istiyoruz", "Gazze özgür olmalı" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Gösteriler sırasında gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ve Mahmoud Khalil'in serbest bırakılması çağrısında bulunan protestoculara, Siyonizm karşıtı Yahudi gruplar da destek verdi. Filistin halkına yönelik saldırıların sona ermesini isteyen katılımcılar, ABD'nin bu saldırılara destek vermemesi gerektiğini belirtti.

Protestoyu organize eden sivil toplum kuruluşları, benzer eylemlerin önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı. Gösteri, kalabalığın yürüyüşe geçmesiyle sona erdi.