Meta'nın kanlı kazancı! İşgali destekledi İsrail'e fon topladı
ABD merkezli teknoloji devi Meta, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşimlerini ve aşırı sağcı yerleşimci faaliyetlerini teşvik eden 100’den fazla ücretli reklama platformunda yer verdi. El Cezire’nin araştırmasına göre, siyonistlerle kirli ittifaka soyunan Meta, bu reklamlardan gelir elde ederek uluslararası hukuku hiçe saydı.
Sosyal medya devi Meta, yasa dışı İsrail yerleşimlerini ve Gazze'deki askeri operasyonları finanse eden reklamlarla gelir elde ediyor. El Cezire'nin yürüttüğü kapsamlı araştırma, Facebook'un 100'den fazla ücretli reklamı platformunda barındırarak uluslararası hukuku ihlal eden içeriklerden kazanç sağladığını ortaya koydu.
META'NIN GELİRİNDE GAZZELİ MASUMLARIN KANI VAR!
Araştırmada, Facebook üzerinden yayınlanan reklamlarda, Batı Şeria'daki yasadışı İsrail yerleşimlerinde satılık evlerin tanıtıldığı, İsrail ordusuna para toplamak için kampanyalar düzenlendiği ve Filistinlilere ait evlerin, okulların ve parkların yıkılmasının teşvik edildiği görüldü.
Meta, bu reklamların büyük bir kısmını onayladı ve yayınladıktan sonra sadece bir kısmını kaldırdı. Ancak şirket, yasa dışı yerleşimleri teşvik eden içeriklerin politikalarını ihlal edip etmediği konusunda net bir yanıt vermedi.
İŞGALİN ADI RÜYA GİBİ BİR YAŞAM
El Cezire'nin tespit ettiği en az 52 ücretli reklam, İsrail emlak şirketleri tarafından Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde satılık konutları tanıtmak için kullanıldı. Bu ilanlar, İsrail'in yanı sıra ABD ve İngiltere'deki kullanıcıları hedef alarak uluslararası yatırımcıları da sürece dahil etmeye çalıştı. Özellikle Ariel, Ma'ale Adumim ve Efrat gibi yasadışı yerleşimlerdeki konutlar, "rüya gibi bir yaşam" vaadiyle pazarlandı.
Facebook'ta yayımlanan bir diğer reklamda, geniş bir bahçesi, büyük bir yüzme havuzu, sauna ve Jakuzisiyle lüks bir malikanenin tanıtıldığı görüldü. Reklam, "Kudüs'e sadece 20 dakika uzaklıkta bir hayal evi! Sakın kaçırmayın!" sloganıyla servis edildi. Oysa bu "hayal evleri" Filistin toprakları üzerine inşa edilen ve uluslararası hukuka göre yasadışı kabul edilen bölgelerde yer alıyor.
FİLİSTİNLİ OKULLAR VE PARKLAR HEDEF ALINDI
Araştırmada ayrıca, aşırı sağcı İsrailli yerleşimci grupların Facebook'ta 50'den fazla ücretli reklam verdiği belirlendi. Bu reklamlarda Filistinli ailelerin evlerinin yıkılması için kampanyalar yürütüldüğü, çocuk oyun alanları ve okulların yıkımını kutlayan paylaşımlar yapıldığı görüldü. Bir reklamda, "Şikayetimiz sonucunda yasa dışı inşa edilen Filistinli okul nihayet yıkıldı!" ifadesiyle, İsrail yönetiminin okul yıkımlarını teşvik eden söylemlerine yer verildi.
Avrupa Birliği ve insan hakları örgütleri, İsrail'in Batı Şeria'daki okul yıkımlarını sert bir dille eleştirerek, bunun Filistinli çocukların eğitim hakkını ihlal ettiğini vurgulamıştı. Ancak Meta, böylesi içeriklerin platformunda yayınlanmasına uzun süre izin verdi.
İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNE FON TOPLAYAN REKLAMLAR
El Cezire'nin araştırması, Facebook'ta İsrail ordusuna finansal destek sağlamak için açılan bağış kampanyalarını da ortaya çıkardı. İsrailli şarkıcı Mayer Malik tarafından finanse edilen ve halen yayında olan bazı reklamlarda, Gazze'deki özel kuvvetler için keskin nişancı tripodu, drone ve gece görüş gözlüğü gibi ekipmanlara bağış çağrısı yapıldığı belirlendi. "Cebaliye'deki görevimizi tamamlamak için acilen desteğe ihtiyacımız var!" şeklindeki ifadeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarına doğrudan destek çağrısı olarak yorumlandı.
Ancak Meta'nın reklam politikaları, silahların, mühimmatın ve patlayıcıların satışını teşvik eden reklamlara izin verilmediğini belirtiyor. Bu durumda, İsrail ordusuna fon sağlamak amacıyla yapılan reklamların nasıl onaylandığı büyük bir soru işareti oluşturuyor.
"META SAVAŞ SUÇUNA ORTAKLIK EDİYOR"
Uluslararası hukuk uzmanları, Meta'nın bu reklamları yayınlamasının savaş suçu kapsamına girebileceğini belirtiyor. Queen Mary Üniversitesi'nden El Cezire'ye konuşan Profesör Neve Gordon, "Facebook, suç teşkil eden faaliyetlerden para kazanıyor. Bu tür içeriklere platform sağlamak, işgali ve insan hakları ihlallerini meşrulaştıran bir propaganda aracına dönüşüyor." dedi.
Birleşik Krallık Milletvekili Brian Leishman ise bu gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, "Sosyal medya devleri, uluslararası hukuku ihlal eden içerikleri denetlemek yerine, bunlardan kâr elde ediyor. Meta'nın bu tür faaliyetlere izin vermesi, onu da işlenen suçların bir parçası haline getiriyor." ifadelerini kullandı.
SONUÇ: META'NIN KİRLİ ORTAKLIĞI!
Meta'nın reklam politikaları, İsrail'in Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerini, Gazze'deki askeri operasyonlarını ve Filistinlilere yönelik hak ihlallerini normalleştirmeye hizmet ediyor. Şirket, uluslararası hukuku ihlal eden içeriklerden para kazanırken, insan hakları örgütleri ve hukukçular, Meta'nın bu tür reklamları yayınlamasının savaş suçlarına ortaklık anlamına gelebileceğini vurguluyor.
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