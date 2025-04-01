Meta’nın kanlı kazancı! İşgali destekledi İsrail’e fon topladı

El Cezire'nin incelediği siyonist işgaline ilişkin reklamlar (El Cezire)

Facebook'ta yayımlanan bir diğer reklamda, geniş bir bahçesi, büyük bir yüzme havuzu, sauna ve Jakuzisiyle lüks bir malikanenin tanıtıldığı görüldü. Reklam, "Kudüs'e sadece 20 dakika uzaklıkta bir hayal evi! Sakın kaçırmayın!" sloganıyla servis edildi. Oysa bu "hayal evleri" Filistin toprakları üzerine inşa edilen ve uluslararası hukuka göre yasadışı kabul edilen bölgelerde yer alıyor.

FİLİSTİNLİ OKULLAR VE PARKLAR HEDEF ALINDI

Araştırmada ayrıca, aşırı sağcı İsrailli yerleşimci grupların Facebook'ta 50'den fazla ücretli reklam verdiği belirlendi. Bu reklamlarda Filistinli ailelerin evlerinin yıkılması için kampanyalar yürütüldüğü, çocuk oyun alanları ve okulların yıkımını kutlayan paylaşımlar yapıldığı görüldü. Bir reklamda, "Şikayetimiz sonucunda yasa dışı inşa edilen Filistinli okul nihayet yıkıldı!" ifadesiyle, İsrail yönetiminin okul yıkımlarını teşvik eden söylemlerine yer verildi.

Avrupa Birliği ve insan hakları örgütleri, İsrail'in Batı Şeria'daki okul yıkımlarını sert bir dille eleştirerek, bunun Filistinli çocukların eğitim hakkını ihlal ettiğini vurgulamıştı. Ancak Meta, böylesi içeriklerin platformunda yayınlanmasına uzun süre izin verdi.

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNE FON TOPLAYAN REKLAMLAR

El Cezire'nin araştırması, Facebook'ta İsrail ordusuna finansal destek sağlamak için açılan bağış kampanyalarını da ortaya çıkardı. İsrailli şarkıcı Mayer Malik tarafından finanse edilen ve halen yayında olan bazı reklamlarda, Gazze'deki özel kuvvetler için keskin nişancı tripodu, drone ve gece görüş gözlüğü gibi ekipmanlara bağış çağrısı yapıldığı belirlendi. "Cebaliye'deki görevimizi tamamlamak için acilen desteğe ihtiyacımız var!" şeklindeki ifadeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarına doğrudan destek çağrısı olarak yorumlandı.