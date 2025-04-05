Gazze’de kan donduran katliam: Sivillerin uzuvları havaya uçtu

Gazzeli gazeteci Motasem el Dalloui (X)

"ABD roketleri, İsrail işgali tarafından çocukların hem RUHLARINI hem de BEDENLERİNİ cennete göndermek için kullanılıyor!"

SOYKIRIM VE HEDEF ALINAN SİVİLLER

İsrail'in son saldırıları, Gazze'deki sivillere yönelik büyük bir tehlike arz etmeye devam ediyor. Bu saldırılar, sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir yıkıma da yol açıyor. Filistinli gazeteciler, bu vahşetle ilgili seslerini duyurmaya ve dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI: 7 BİN 200 AİLE SİCİLDEN SİLİNDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 609'a, yaralıların sayısı 115 bin 63'e yükseldi.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 1 Nisan'da yapılan açıklamada, ölenlerden 30 bininin kadın ve çocuk olduğu, 7 bin 200 ailenin sicilden tamamen silindiği belirtilmiş, bu rakamların, İsrail'in hedefinin "Hamas'ı yok etmek değil Gazze'den Filistin varlığını silmek" olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.