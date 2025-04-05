Gazze'de kan donduran katliam: Sivillerin uzuvları havaya uçtu
Gazze'de İsrail'in soykırıma devam ettiği bir başka korkunç saldırı gerçekleştirildi. Ateşkesi hiçe sayarak yeniden bombardımana ve kara saldırılarına başlayan İsrail, şiddetli patlamalarla sivil yaşamı hedef aldı. Patlamanın gücüyle sivillerin uzuvları havaya fırladı.
Gazze'deki yerel gazeteciler tarafından paylaşılan videolarda, çok sayıda İsrail saldırısının gerçekleştiği bölgelerden duman ve toz bulutları yükselirken, uzak mesafelerdeki binaların üzerine fırlamış insan bedenleri görülüyor. Bu görüntüler, saldırının boyutunu ve sivillerin uğradığı dehşeti gözler önüne seriyor.
FİLİSTİNLİ GAZETECİ SOSYAL MEDYADA O SÖZLERLE PAYLAŞTI
Gazze'de yaşayan bir gazeteci, korkunç görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı ve yazdığı notla dikkat çekti:
"ABD roketleri, İsrail işgali tarafından çocukların hem RUHLARINI hem de BEDENLERİNİ cennete göndermek için kullanılıyor!"
SOYKIRIM VE HEDEF ALINAN SİVİLLER
İsrail'in son saldırıları, Gazze'deki sivillere yönelik büyük bir tehlike arz etmeye devam ediyor. Bu saldırılar, sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir yıkıma da yol açıyor. Filistinli gazeteciler, bu vahşetle ilgili seslerini duyurmaya ve dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor.
GAZZE'DE CAN KAYBI: 7 BİN 200 AİLE SİCİLDEN SİLİNDİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 609'a, yaralıların sayısı 115 bin 63'e yükseldi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 1 Nisan'da yapılan açıklamada, ölenlerden 30 bininin kadın ve çocuk olduğu, 7 bin 200 ailenin sicilden tamamen silindiği belirtilmiş, bu rakamların, İsrail'in hedefinin "Hamas'ı yok etmek değil Gazze'den Filistin varlığını silmek" olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.
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