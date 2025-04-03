Bakan Göktaş’tan engelli hakları ve sosyal yardım için diplomasi hamlesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Almanya'da bir dizi temaslarda bulundu. Bakan Göktaş, ikili görüşmelerde bulunmak üzere Berlin'de Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile bir araya geldi.
Küresel Engellilik Zirvesi'nde uluslararası alanda dezavanrajlı kesimlerin sorunlarına ilişkin mevkidaşları ile bilgi alışverişinde bulunan Bakan Göktaş, ilk etapta Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile görüştü. Yapılan toplantıda Filistin'e yönelik insani yardımlar, Türkiye'de misafir edilen savaş mağduru ailelere sunulan sosyal destekler, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ateşkesi sağlamak için gösterdiği çaba ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile iş birliği konuları ele alındı.
2025 AİLE YILI POLİTİKALARINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ
Gazze'deki engelli çocukların eğitim ve rehabilitasyona erişimi konularının da değerlendirildiği programda Bakan Göktaş ayrıca Türkiye-Gine KEK Eş Başkanlığı görevini yürüttüğü Gine'nin, Kadın, Çocuk ve Savunmasız Kişilerin Güçlendirilmesi Bakanı Charlotte Daffe Toure ile bir araya geldi. İkili görüşmede, kadınların her alanda güçlenmesi, çocukların korunması, sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve 2025 Aile Yılı kapsamında aile merkezli politikalar üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu.
ULUSLARARASI ALANDA İNSANİ YARDIM
Göktaş daha sonra Kongo Sosyal İşler, Dayanışma ve İnsani Yardım Bakanı Irne Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa ile bir araya geldi. Görüşmede, insani yardım alanındaki ulusal politikaların geliştirilmesi ve uygulanması konularında iş birliği imkanları ve ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YÖNELİK KONULAR ELE ALINDI
Göktaş, Cezayir Savaş Gazileri ve Hak Sahipleri Bakanı Laid Rebiga ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlere dair tecrübe paylaşımında bulunuldu. 2025 Aile Yılı vesilesiyle, iki ülke arasındaki ortak değerler ve sorumluluklar çerçevesinde deneyim paylaşımının önemi vurgulandı.
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