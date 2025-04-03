Bakan Göktaş’tan engelli hakları ve sosyal yardım için diplomasi hamlesi

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında aile merkezli politikalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu / DHA

2025 AİLE YILI POLİTİKALARINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Gazze'deki engelli çocukların eğitim ve rehabilitasyona erişimi konularının da değerlendirildiği programda Bakan Göktaş ayrıca Türkiye-Gine KEK Eş Başkanlığı görevini yürüttüğü Gine'nin, Kadın, Çocuk ve Savunmasız Kişilerin Güçlendirilmesi Bakanı Charlotte Daffe Toure ile bir araya geldi. İkili görüşmede, kadınların her alanda güçlenmesi, çocukların korunması, sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve 2025 Aile Yılı kapsamında aile merkezli politikalar üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu.



ULUSLARARASI ALANDA İNSANİ YARDIM



Göktaş daha sonra Kongo Sosyal İşler, Dayanışma ve İnsani Yardım Bakanı Irne Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa ile bir araya geldi. Görüşmede, insani yardım alanındaki ulusal politikaların geliştirilmesi ve uygulanması konularında iş birliği imkanları ve ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.