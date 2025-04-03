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Macaristan Başbakanı Orban’dan Netanyahu’ya skandal destek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.04.2025 19:36
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Macaristan Başbakanı Orban’dan Netanyahu’ya skandal destek!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına ilişkin aldığı kararlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) tarafsız olmamakla suçlayarak skandal bir açıklamaya imza attı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Orban, UCM'nin artık hukukun üstünlüğüne dayalı bir mahkeme olmadığını, aksine siyasi bir yapıya dönüştüğünü söyledi.

Orban'ın açıklamaları ile 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirilen saldırılar sonucu on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yüz binlercesinin yaralanmasına rağmen İsrail'e açık desteğini ilan etti. Netanyahu'ya sahip çıkan Orban, ülkesinin UCM'den çekilme ihtimalini gündeme getirerek, mahkemenin kararlarını siyasi bulduklarını belirtti. Uluslararası toplum tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirilen Gazze'deki saldırılara karşı UCM'nin başlattığı hukuki süreci "siyasi" olarak nitelendiren Orban, hukukun üstünlüğünü göz ardı eden bu yaklaşımıyla tepkileri üzerine çekti.

UCM'Yİ TARAF TUTMAKLA İTHAM ETTİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında uluslararası yakalama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Netanyahu'nun 4 günlük Macaristan ziyareti sırasında Orban, hükümetinin UCM'den çekilme kararına değinerek, mahkemeyi tarafsızlığını yitirmekle suçladı.

Macaristan Başbakanı Urban, Netanyahu'ya sahip çıktı / İHAMacaristan Başbakanı Urban, Netanyahu'ya sahip çıktı / İHA

"SİYASİ BİR MAHKEMEYE DÖNÜŞTÜ"

Netanyahu'nun uluslararası alandaki en büyük destekçilerinden biri olan Orban, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin artık hukukun üstünlüğüne dayalı bir mahkeme olmadığını, aksine siyasi bir mahkemeye dönüştüğüne inanıyoruz" dedi. Orban, UCM'nin İsrail'e yönelik aldığı kararların bu durumu açıkça ortaya koyduğunu iddia ederek, "Macaristan ve demokrasiyi önemseyen hiçbir ülke, siyasi saiklerle hareket eden bir mahkemede yer almamalıdır" ifadelerini kullandı.

"BURADA KİMSE HAMAS BAYRAĞI SALLAYAMAZ!"

Macaristan'ı "Avrupa'da Yahudi-Hristiyan değerlerinin sarsılmaz savunucusu" olarak tanımlayan Orban, ülkesinin Avrupa'daki en büyük üçüncü Yahudi nüfusuna ev sahipliği yaptığını ve Yahudilerin Macaristan'da diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha güvende yaşadığını öne sürdü. Batı Avrupa'da artan antisemitizme karşı sıfır tolerans politikası benimsediklerini vurgulayan Orban, "Burada kimse Hamas bayrağı sallayamaz ve asla da sallamayacaktır" dedi.

NETANYAHU'DAN ORBAN'A TEŞEKKÜR

Orban'ın ardından söz alan İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gazze'de savaş suçu işlediği iddialarını reddederek, Macaristan'ın UCM'den çekilme kararını övdü. Netanyahu, "UCM konusunda cesur ve ilkeli bir duruş sergilediniz. Teşekkürler Viktor" dedi.

UCM'den çekilme kararının gerekçesini açıklayan Orban, ʺSiyasi kararlar veriyorʺ dedi / İHAUCM'den çekilme kararının gerekçesini açıklayan Orban, ʺSiyasi kararlar veriyorʺ dedi / İHA

NETANYAHU: UCM YOZLAŞMIŞ BİR ÖRGÜT

Netanyahu, konuşmasında UCM'yi yozlaşmış bir kurum olarak nitelendirerek, İsrail'i haksız yere hedef almakla suçladı. Macaristan, UCM'den çekilen ilk Avrupa Birliği üyesi olurken, Netanyahu diğer ülkelerin de benzer bir adım atmasını umut ettiğini dile getirdi.

İsrail, ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler UCM üyesi değildir. UCM, savaş suçları ve soykırım suçlarını yargılamak amacıyla kurulan tek daimi uluslararası mahkeme olarak tanımlanıyor.

MACARİSTAN'A TEPKİLER GECİKMEDİ

Ekim 2023'ten bu yana büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de, sivillerin aç bırakılması ve insanlık dışı muamelelere maruz kalması gibi savaş suçları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'nun Macaristan'da askeri törenle karşılanması, uluslararası toplumda tepkilere yol açtı.

"YETKİLİLER NETANYAHU'YU TUTUKLAMAKLA YÜKÜMLÜ"

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Macaristan'ın UCM'den çekilme sürecinin bir yıl alacağını ve bu süreç tamamlanana kadar Macar yetkililerin Netanyahu'yu tutuklamakla yükümlü olduğunu belirtti.

"ULUSLARARASI CEZA HUKUKU AÇISINDAN KÖTÜ BİR GÜN"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün, uluslararası ceza hukuku açısından kötü bir gün" ifadelerini kullanarak, "Avrupa'da hukukun üstünlüğü tüm AB ülkeleri için bağlayıcıdır ve bu, Roma Statüsü ile güvence altına alınmıştır. Hiç kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE DARBE

İnsan Hakları İzleme Örgütü Uluslararası Adalet Programı Direktörü Liz Evenson ise "Macaristan'ın UCM kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek Netanyahu'nun ziyaretine izin vermesi, Orban yönetiminin hukukun üstünlüğüne yönelik son darbesidir" açıklamasında bulundu.

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Macaristan Başbakanı Orban’dan Netanyahu’ya skandal destek! Macaristan Başbakanı Orban’dan Netanyahu’ya skandal destek! Macaristan Başbakanı Orban’dan Netanyahu’ya skandal destek!
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