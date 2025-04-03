Macaristan Başbakanı Orban’dan Netanyahu’ya skandal destek!

Macaristan Başbakanı Urban, Netanyahu'ya sahip çıktı / İHA

"SİYASİ BİR MAHKEMEYE DÖNÜŞTÜ"

Netanyahu'nun uluslararası alandaki en büyük destekçilerinden biri olan Orban, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin artık hukukun üstünlüğüne dayalı bir mahkeme olmadığını, aksine siyasi bir mahkemeye dönüştüğüne inanıyoruz" dedi. Orban, UCM'nin İsrail'e yönelik aldığı kararların bu durumu açıkça ortaya koyduğunu iddia ederek, "Macaristan ve demokrasiyi önemseyen hiçbir ülke, siyasi saiklerle hareket eden bir mahkemede yer almamalıdır" ifadelerini kullandı.

"BURADA KİMSE HAMAS BAYRAĞI SALLAYAMAZ!"

Macaristan'ı "Avrupa'da Yahudi-Hristiyan değerlerinin sarsılmaz savunucusu" olarak tanımlayan Orban, ülkesinin Avrupa'daki en büyük üçüncü Yahudi nüfusuna ev sahipliği yaptığını ve Yahudilerin Macaristan'da diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha güvende yaşadığını öne sürdü. Batı Avrupa'da artan antisemitizme karşı sıfır tolerans politikası benimsediklerini vurgulayan Orban, "Burada kimse Hamas bayrağı sallayamaz ve asla da sallamayacaktır" dedi.

NETANYAHU'DAN ORBAN'A TEŞEKKÜR

Orban'ın ardından söz alan İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gazze'de savaş suçu işlediği iddialarını reddederek, Macaristan'ın UCM'den çekilme kararını övdü. Netanyahu, "UCM konusunda cesur ve ilkeli bir duruş sergilediniz. Teşekkürler Viktor" dedi.