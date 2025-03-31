Katil İsrail Gazze'de bayramı kana buladı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Terör devleti İsrail katliamlarını bayramda da sürdürüyor. İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 41 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca bir evin hedef alındığı İsrail hava saldırısında 2 çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.
Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey bölgeleri İsrail bombalarının hedefi oldu.
İSRAİL, BAYRAM KUTLAMASI İÇİN TOPLANAN SİVİLLERİ VURDU
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin orta kesimlerinde bayramı kutlamak için toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
BAYRAMDA YİNE ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde bir evi hedef alması sonucu 2'si çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
Ayrıca bir evin hedef alındığı İsrail hava saldırısında 2 çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI ÇADIRA SALDIRI
İsrail'in, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun insansız hava aracıyla Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunu hedef aldığı saldırıda 3 çiftçi yaşamını yitirdi.
HAN YUNUS'TA FİLİSTİNLİLERİN EVLERİ VURULDU
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Mikdad" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde Filistinli "En-Neccar" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Han Yunus'un merkezinde İsrail ordusunun gece saatlerinde Kemal Muammer isimli Filistinlinin evini bombalaması sonucu 6 kişi öldü.
İsrail ordusunun kentin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü, birçok kişi de yaralandı.
Güneyde yer alan Refah kentinde bir ulaşım aracını hedef alan hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.
GAZZE'NİN ORTA VE KUZEYİNE SALDIRI
İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Masdar köyünü hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampında sivilleri hedef alan bombardımanda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Zevayide beldesinin batısında yer alan Es-Sevariha bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 1 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın kuzeyinde de İsrail savaş uçaklarının Filistinlileri hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin Yafa Caddesi'nde "Hammade" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 3 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.
BM OKULUNA DRONLU SALDIRI
Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait dronun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okula bomba atması sonucu 1 çocuk yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Ramazan Bayramı'nın ilk gününde düzenlediği saldırılarda 53 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 189 kişinin de yaralandığını bildirmişti.
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