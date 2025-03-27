Gazze’de soykırımın bilançosu ağırlaşıyor! İlaç ve yiyecek kalmadı

İsrail işgal güçleri bir yandan Gazze Şerid'ne terör estirirken diğer yandan bölgeye herhangi bir insani yardım girişimine de izin vermiyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, bölgede birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçların tükenmesinin hastalar için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, ilaç ve çocuklara özel aşıların girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.