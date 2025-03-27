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Gazze'de soykırımın bilançosu ağırlaşıyor! İlaç ve yiyecek kalmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 08:58 Güncelleme: 27.03.2025 09:08
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Gazze’de soykırımın bilançosu ağırlaşıyor! İlaç ve yiyecek kalmadı

İsrail işgal güçlerinin 19 Ocak'ta imzalanan ateşkesi bozarak GazzeŞeridi2ne yeniden ölüm yağdırmasıyla Filistinlilerin gıdaya ve yiyeceğe erişimi giderek zorlaşıyor. Soykırımın gölgesinde Filistinliler, ilaçların tükenmesi nedeniyle hastalıklarla pençeleşirken Gazze nüfusunun 3'te ikisi şiddetli açlıkla karşı karşıya.

İsrail işgal güçleri bir yandan Gazze Şerid'ne terör estirirken diğer yandan bölgeye herhangi bir insani yardım girişimine de izin vermiyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, bölgede birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçların tükenmesinin hastalar için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, ilaç ve çocuklara özel aşıların girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Foto: AAFoto: AA

BM: GAZZE'DE HER ŞEYİN SONU GELİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in durmaksızın sürdürdüğü hava saldırılarına, "tahliye emirlerine" ve insani yardım girişini engellemeye devam etmesinin Gazze'de durumu iyice kötüleştirdiğini kaydeden Dujarric, "Gazze'de her şeyin sonu geliyor. Zaman, hayat ve malzemeler, her şey tükeniyor." dedi.

Foto: AAFoto: AA

142 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

Dujarric, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tekrar başlatmasının ardından 142 bin kişinin tekrar yerinden edildiğini, "tahliye emirlerinin" Gazze'nin yüzde 17'sini kapsadığını söyledi.

Foto: AAFoto: AA
Yerinden edilen kişi sayısının hızla artmasının da beklendiğine dikkati çeken Dujarric, İsrail'in aynı zamanda BM'nin insani yardım operasyonlarına da geçit vermediğini, sürekli olarak engeller sunduğunu ifade etti.

BM ayrıca "İsrail'in 18 Mart'ta saldırılara yeniden başlamasından bu yana 142 bin kişi yerinden oldu" bilgisini paylaştı.

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