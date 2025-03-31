Trump'tan Husilere çarpıcı teklif! "Ateş etmeyi bırakırsanız..."

ABD Başkanı Donald Trump, "Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil" dedi.

"YOK EDİLDİLER"

Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz" dedi.

HUSİLERE AÇIK VE NET TEKLİF TEKLİF

Husilerin deniz taşımacılığını ve bölgeyi tehdit eden kabiliyetlerini hızla imha ettiklerini belirten Trump, "Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran'daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.