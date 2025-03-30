Gazze kasabından UCM kararına meydan okuma! Netanyahu o ülkeyi ziyaret edecek

Filistin'de yüz binlerce masumun katili olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında çıkardığı tutuklama kararının ardından ikinci yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek.

Macaristan'a gidecek olan ve mevkidaşı Victor Urban'la görüşecek olan Netanyahu, geçtiğimiz Şubat ayından ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a gitmişti.

Netanyahu'nun Macaristan'a ziyaretinin çarşamba günü başlayıp pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

URBAN: KARARI UYGULAMAYACAĞIM

Urban, geçtiğimiz Kasım ayında, UCM'nin tutuklama emrini saçma bulduğunu ifade ederek o dönem tutuklama kararının "uygulanmayacağını" söylemişti.

MACARİSTAN EMİRLERE UYMAKLA YÜKÜMLÜ

Macaristan da dahil olmak üzere tüm Avrupa Birliği üye devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir üyesi, bu da emirlerini uygulamakla yükümlü oldukları anlamına geliyor.

Sağcı bir milliyetçi olan Orban, Macaristan'daki demokratik standartlar ve insan hakları konusunda AB ile sık sık anlaşmazlık yaşamasıyla öne çıkıyor.

Macaristan'dan Netanyahu'nun bu haftaki ziyaretine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.