6 ülke "hazırız" diyerek duyurdu! Rusya'ya yeni yaptırımlar

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6 ÜLKE "RUSYA'YA YAPTIRIMA HAZIRIZ" DEDİ

Toplantının ardından İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Polonya ile Kallas ve Kubilius tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara değinildi.

Açıklamada, "Saldırganlık savaşını sürdürme kabiliyetini engellemek, Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışı güvence altına almak için mümkün olan en iyi konumda olmasını sağlamak amacıyla yeni yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanarak Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız" denildi.