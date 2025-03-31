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6 ülke "hazırız" diyerek duyurdu! Rusya'ya yeni yaptırımlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.03.2025 19:47 Güncelleme: 31.03.2025 19:52
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6 ülke hazırız diyerek duyurdu! Rusya’ya yeni yaptırımlar

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya'dan kritik bir açıklama geldi. 6 ülkenin Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği'nin en üst düzey diplomatı ve Savunma Komiseri tarafından yayımlanan ortak açıklamada kararın Rusya'nın saldırganlık savaşını sürdürme kabiliyetini engellemek maksadıyla alındığı belirtilerek 'Yeni yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanarak Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız' denildi.

İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği'nin en üst düzey diplomatı ve Savunma Komiseri tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "Yeni yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanarak Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız" denildi.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

MADRİD'DE KRİTİK TOPLANTI

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Maria Tripodi, Savunma ve Uzaydan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Andrius Kubilius ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Madrid'de bir araya geldi.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

6 ÜLKE "RUSYA'YA YAPTIRIMA HAZIRIZ" DEDİ

Toplantının ardından İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Polonya ile Kallas ve Kubilius tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara değinildi.

Açıklamada, "Saldırganlık savaşını sürdürme kabiliyetini engellemek, Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışı güvence altına almak için mümkün olan en iyi konumda olmasını sağlamak amacıyla yeni yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanarak Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız" denildi.

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6 ülke hazırız diyerek duyurdu! Rusya’ya yeni yaptırımlar 6 ülke hazırız diyerek duyurdu! Rusya’ya yeni yaptırımlar 6 ülke hazırız diyerek duyurdu! Rusya’ya yeni yaptırımlar
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