Gazze’de acı bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Katil İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 357’ye yükseldiğini duyurdu.
Katil İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarına devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 50 bin 357'ye, yaralı sayısının ise 114 bin 400'e yükseldiği ifade edildi.
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