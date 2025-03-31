Gazze’de acı bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

(FOTO: AA )

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 50 bin 357'ye, yaralı sayısının ise 114 bin 400'e yükseldiği ifade edildi.