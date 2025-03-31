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Gazze’de acı bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 31.03.2025 18:21
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Gazze’de acı bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Katil İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 357’ye yükseldiğini duyurdu.

Katil İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarına devam ediyor.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 50 bin 357'ye, yaralı sayısının ise 114 bin 400'e yükseldiği ifade edildi.

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Gazze’de acı bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi Gazze’de acı bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi Gazze’de acı bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

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