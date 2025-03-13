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İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı! Çok sayıda yaralı var | A Haber sıcak bölgede

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Giriş: 13.03.2025 17:41 Güncelleme: 13.03.2025 18:32
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İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı! Çok sayıda yaralı var | A Haber sıcak bölgede

Katil İsrail, Gazze ve Lübnan'ın ardından bu seferde gözünü Suriye'ye dikti. İşgalci İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi. Yaşanan olayda, patlama sesi duyulurken hedef alınan binadan ise dumanlar yükseldi. Şam'daki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre söz konusu saldırıda 8 kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden aktardı. Geçgel açıklamasında, beş ayrı patlama sesi duyduklarını ve bölgenin enkaza döndüğünün altını çizdi. İşte detaylar...

İSRAİL'DEN SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM'A HAVA SALDIRISI! A HABER SICAK BÖLGEDE

İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi. AA muhbirinin Şam'daki hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre söz konusu saldırıda 8 kişi yaralandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

İsrail Savunma Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Culani, İsrail uçaklarının üzerinde dolaştığını ve terörist hedeflere saldırdığını görecek." ifadeleriyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etti.

Katz ayırca, "Suriye'nin İsrail için bir tehdit haline gelmesine izin vermeyeceklerini" iddia etti.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Şam'dan aktardı.

Geçgel'in açıklamaları şöyle: "İsrail Şam'a saldırı düzenledi. Halihazırda zaman zaman İsrail'e ait savaş ucakları havada hala geziyor. Bir taraftan da ona bakıyoruz. Bizler İsrail'in vurduğu nokta Meşru Dummar Mahallesi'ndeyiz İsrail tarafından bugün Şam hedef alındı. Burası Şam merkezine çok yakın bir mahalle. Burada beş ayrı patlama sesi duyduk. Burası tamamen enkaza dönmüş durumda. Ekipler ve vatandaşlar bir taraftan enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. Maşru Dumar Mahallesi'nde İsrail sabah saatlerinde burayı savaş uçaklarıyla hedef aldı. Tabii İsrail'in bahanesi de burada Hamas'ın olduğu yönündeydi. Ama bakın burası tamamen enkaza dönmüş durumda. Araçlar adeta evlerin üzerine fırlamış. Buraya güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınıyor. İsrail bu noktaya vurduktan sonra çok sayıda sağlık ekibi buraya sevk edildi. Sağlık ekipleri bu noktaya geldiğinde buradaki yaralılara müdahale edildi. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları başlamış durumda ekiplerde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı! Çok sayıda yaralı var | A Haber sıcak bölgede İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı! Çok sayıda yaralı var | A Haber sıcak bölgede İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı! Çok sayıda yaralı var | A Haber sıcak bölgede

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