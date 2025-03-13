İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı! Çok sayıda yaralı var | A Haber sıcak bölgede

(Foto: ahaber.com.tr)

Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Şam'dan aktardı.

Geçgel'in açıklamaları şöyle: "İsrail Şam'a saldırı düzenledi. Halihazırda zaman zaman İsrail'e ait savaş ucakları havada hala geziyor. Bir taraftan da ona bakıyoruz. Bizler İsrail'in vurduğu nokta Meşru Dummar Mahallesi'ndeyiz İsrail tarafından bugün Şam hedef alındı. Burası Şam merkezine çok yakın bir mahalle. Burada beş ayrı patlama sesi duyduk. Burası tamamen enkaza dönmüş durumda. Ekipler ve vatandaşlar bir taraftan enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. Maşru Dumar Mahallesi'nde İsrail sabah saatlerinde burayı savaş uçaklarıyla hedef aldı. Tabii İsrail'in bahanesi de burada Hamas'ın olduğu yönündeydi. Ama bakın burası tamamen enkaza dönmüş durumda. Araçlar adeta evlerin üzerine fırlamış. Buraya güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınıyor. İsrail bu noktaya vurduktan sonra çok sayıda sağlık ekibi buraya sevk edildi. Sağlık ekipleri bu noktaya geldiğinde buradaki yaralılara müdahale edildi. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları başlamış durumda ekiplerde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.