İsrail’den Suriye’de kirli ittifak! 100 üst düzey Dürzi yarın Golan’a gidiyor

Dürzi topluluğunun ruhani lideri Şeyh Muvakaf Tarif ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Arşiv)

Ancak bu buluşma, İsrail'in Dürzi azınlığı Suriye'de ayrılıkları kışkırtmak için kullanma stratejisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

KİRLİ PLAN DEVREDE

Dürziler, sadece Suriye'de değil, Filistin ve Gazze'de de İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor. İsrail ordusunda görev alan Dürzi unsurlar, Gazze'ye yönelik saldırılarda da aktif rol oynadı. Tel Aviv, bölgede kantonlara ayrılmış, bölünmüş bir Suriye yaratma planını böylece adım adım uygulamaya koyuyor.