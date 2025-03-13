İsrail'den Suriye'de kirli ittifak! 100 üst düzey Dürzi yarın Golan'a gidiyor
İsrail'in işgalini gütmek için Orta Doğu'da maşa olarak kullandığı azınlıkların başında gelen Dürzilerden 100 üst düzey ismin yarın Golan'a gideceği bildirildi.
Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Ceble kentlerinde, devrik lider Beşar Esad rejiminin kalıntıları tarafından kışkırtılan ve yeni Şam yönetimi tarafından bastırılan ayaklanmanın hemen ardından, Reuters haber ajansı 100 kişilik üst düzey bir Dürzi heyetinin İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'ni ziyaret edeceğini bildirdi.
Geçtiğimiz hafta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, YPG/SDG'nin bölgeden temizlenmesi konusunda terör elebaşı Ferhad Abdi Şahin ile görüşmeler yapmış, bu durum Tel Aviv'de paniğe yol açmıştı. Panikle harekete geçen İsrail, Golan Tepeleri'nde gerilimi artıran adımlar atarken, Şimdi de Dürzi liderlerle kötü niyetli bir buluşma gerçekleştiriyor.
İSRAİL'DEN SURİYE'DE KİRLİ OYUN
Suriye'de Esad kalıntılarının kışkırtmasıyla başlayan ayaklanmanın arkasında İsrail'in olduğu ortaya çıktı. Lazkiye, Tartus ve Ceble'de başlatılan bu isyan hareketi, Alevi-Sünni çatışmasını kışkırtmayı amaçlıyordu. Provokatörler açıktan İsrail'den destek talep ederken, yeni Şam yönetimi terörle mücadelede kararlı duruşunu sürdürdü.
Bu görüşmelerin hemen ardından, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Şam yönetimine tehditler savurarak, Golan Tepeleri'nde Siyonist varlığın daha da artırılacağını açıkladı.
DÜRZİLER İSRAİL'İN OYUNU MU?
Reuters'ın bugün yayımladığı habere göre, üst düzey Suriyeli Dürzi liderlerinden oluşan bir grup, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaret edecek. Bu ziyaretin ardından, grubun İsrail'deki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Şeyh Muvakaf Tarif ile görüşmesi ve özel bir türbeyi ziyaret etmesi bekleniyor.
Ancak bu buluşma, İsrail'in Dürzi azınlığı Suriye'de ayrılıkları kışkırtmak için kullanma stratejisini bir kez daha gözler önüne seriyor.
KİRLİ PLAN DEVREDE
Dürziler, sadece Suriye'de değil, Filistin ve Gazze'de de İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor. İsrail ordusunda görev alan Dürzi unsurlar, Gazze'ye yönelik saldırılarda da aktif rol oynadı. Tel Aviv, bölgede kantonlara ayrılmış, bölünmüş bir Suriye yaratma planını böylece adım adım uygulamaya koyuyor.
İSRAİL'DEN MAŞASINA VAADLER
Suriye'deki yeni yönetimin istikrarını tehdit eden İsrail, Dürzileri kullanarak bölgede yeni bir kaos dalgası yaratmaya çalışıyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada Dürzilerin çıkarlarını koruyacaklarını iddia etti ve onlara Golan Tepeleri'nde iş imkânları sunacaklarını belirtti.
Suriye'de huzuru sabote etmeye çalışan İsrail'in bu hamlesinin, bölgeyi nasıl bir noktaya sürükleyeceği ise yakından takip ediliyor.
DÜRZİLER KİMDİR?
Dürziler, Suriye, İsrail, Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşayan Arap kökenli bir azınlık olarak biliniyor. Kökenleri İslam'a dayansa da kendilerine özgü bir inanca sahipler. İsrail'de yaşayan Dürzilerin büyük bir kısmı ordu ve polis teşkilatında görev yapıyor. Gazze'deki savaşta da aktif olarak yer alan topluluk üyeleri, bazı yüksek rütbelere kadar yükselmeyi başardı.
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