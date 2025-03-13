A Haber İsrail işgalini görüntüledi! Kamera ile Suriye’deki köyleri izliyorlar

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EVLER HARABE! SOKAKLAR TALAN EDİLDİ

Golan Tepelerinde de zaman zaman bu fotoğraflar paylaşılıyor ama İsrail Genelkurmay Başkanı Suriye topraklarından paylaştığı bu fotoğrafla ki zamanlaması da oldukça manidar. Çünkü YPG ile Şara arasında yapılan anlaşma sonrasına bu fotoğrafın paylaştığını da ifade etmemiz gerekiyor. Tabii işgal ettiği köylere baktığımızda da evler tamamen harap olmuş durumda. Şu an içinde bulunduğumuz ev gibi. Sokaklar talan edilmiş. İsrail güçleri tarafından. Ve bu noktada her gün bu köylerde de devriye gezmeye devam ediyor İsrail güçleri.