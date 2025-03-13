A Haber İsrail işgalini görüntüledi! Kamera ile Suriye'deki köyleri izliyorlar
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları ve işgali arttı. İsrail ordusu Suriye'de işgal ettiği bölgelere askeri noktalar inşa ediyor ve oradan Suriye'deki köyleri izliyor. İşte A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ'ın özel görüntüleri…
Soykırımcı İsrail ordusu, Suriye'de işgal ettiği bölgelere askeri noktalar kurarak çevredeki köyleri gözetliyor. İsrail'in işgal ettiği köylerden birine giren Mehmet Geçgel bölgeden yaşananları aktardı.
İŞGAL YERLERİNE ASKERİ ÜS
Mehmet Geçgel: Kuneytra bölgesinde İsrail'in işgal ettiği köye girdik. Arka taraftan dolaşarak girdik. Çünkü hemen ön tarafta İsrail'in üssü bulunuyor. İsrail'in işgal ettiği köylere üs bölgeleri kuruyor. İşte o üst bölgelerinden birini de bu noktaya kurdu. Kuneytra'da bulunan yine Kanar Nabah bölgesinde bulunan köylere de kurdu. İşte bakın burası da hemen Golan Tepeleri'nin eteğinde yer alan bir köy. Burada da İsrail güçlerinin kurduğu üs bölgesi bulunuyor.
İSRAİL SURİYE'Yİ İŞGAL ETMEYİ Mİ PLANLIYOR?
Hemen karşı tarafa kurdukları üs bölgesinden sık sık gözetleme yapıyorlar. İsrail güçleri aynı zamanda buradan da köylere girerek köylere korku salmaya devam ediyor. Bu noktada köyleri zaten işgal etmiş ve üst bölgelerini kurmuş durumda.
FOTOĞRAFLA GÖZDAĞI
Özellikle son zamanda YPG ile Şara arasında yapılan anlaşma İsrail'in oyunlarını bozdu. Ama bu noktaya baktığımızda da İsrail bu köylerde işgalini sürdürmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde İsrail Genelkurmay Başkanı buradan bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta da 77'nci Kolordu komutanlarını ziyaret etti ve bu Suriye topraklarından paylaştığı fotoğrafla da aslında gözdağı vermeye çalıştı.
EVLER HARABE! SOKAKLAR TALAN EDİLDİ
Golan Tepelerinde de zaman zaman bu fotoğraflar paylaşılıyor ama İsrail Genelkurmay Başkanı Suriye topraklarından paylaştığı bu fotoğrafla ki zamanlaması da oldukça manidar. Çünkü YPG ile Şara arasında yapılan anlaşma sonrasına bu fotoğrafın paylaştığını da ifade etmemiz gerekiyor. Tabii işgal ettiği köylere baktığımızda da evler tamamen harap olmuş durumda. Şu an içinde bulunduğumuz ev gibi. Sokaklar talan edilmiş. İsrail güçleri tarafından. Ve bu noktada her gün bu köylerde de devriye gezmeye devam ediyor İsrail güçleri.
KAMERA İLE KÖY İZLENİYOR
İşte bu noktada dozerlerle iş makineleriyle bir üst bölgesi kurdular ve İsrail buraya askeri birlikler sevk etti. Üs bölgesinin içerisinde de şu anda askeri birliklerin bulunduğunu da ifade etmemiz gerekir. Kum yığınlarının arkasından İsrail güçleri tarafından oluşturulan üs bölgesini görebiliyoruz. İsrail tarafından gözetleme kulesi de koyulmuş durumda. Yine etrafı tel örgülerle çevrilmiş ve yukarıda da bir termal kamera var. İşte o kamerayla da sık sık köy izleniyor, takip ediliyor. Köyün içerisine bakılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Statik IP nedir, ne demek? Statik IP adresim çalınırsa ne olur, tehlikeleri neler?
- Canınız tuzlu bir şeyler mi çekiyor? Uzmanlardan 9 sağlıklı atıştırmalık önerisi
- TurkNet hacklendi mi, veriler mi çalındı? TurkNet veri hırsızlığı olayı nedir, ne oldu?
- Apple'da güvenlik açığı krizi! 1.5 milyar cihaz etkilendi: Iphone'u olanlar hemen bunu yapsın!
- Kilo vermeyi destekleyen yüksek proteinli besinler
- Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı! Sadece 14 Euro'ya avantajlı seyahat imkanı: Almanya, Bosna, İtalya...
- Yumurta mı, badem mi? Hangi besin daha fazla protein sağlıyor?
- Orta yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları demans riskini azaltıyor! Bilim insanları açıkladı
- 13 Mart ne günü, ne oldu? Dünya Böbrek Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?
- Yaren Leylek geldi mi? 2025'te Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz buluştu mu?
- Adınız Türkiye listesinde nerede? En popüler isimler ve soyadları açıklandı!
- Manus AI nedir, özellikleri neler? Manus AI ücretsiz mi, nasıl çalışıyor?