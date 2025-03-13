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A Haber İsrail işgalini görüntüledi! Kamera ile Suriye'deki köyleri izliyorlar

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 14:54 Güncelleme: 13.03.2025 15:02
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A Haber İsrail işgalini görüntüledi! Kamera ile Suriye’deki köyleri izliyorlar

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları ve işgali arttı. İsrail ordusu Suriye'de işgal ettiği bölgelere askeri noktalar inşa ediyor ve oradan Suriye'deki köyleri izliyor. İşte A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ'ın özel görüntüleri…

Soykırımcı İsrail ordusu, Suriye'de işgal ettiği bölgelere askeri noktalar kurarak çevredeki köyleri gözetliyor. İsrail'in işgal ettiği köylerden birine giren Mehmet Geçgel bölgeden yaşananları aktardı.

ASKERİ NOKTALARDAN KÖYLERE GÖZETİM

İŞGAL YERLERİNE ASKERİ ÜS

Mehmet Geçgel: Kuneytra bölgesinde İsrail'in işgal ettiği köye girdik. Arka taraftan dolaşarak girdik. Çünkü hemen ön tarafta İsrail'in üssü bulunuyor. İsrail'in işgal ettiği köylere üs bölgeleri kuruyor. İşte o üst bölgelerinden birini de bu noktaya kurdu. Kuneytra'da bulunan yine Kanar Nabah bölgesinde bulunan köylere de kurdu. İşte bakın burası da hemen Golan Tepeleri'nin eteğinde yer alan bir köy. Burada da İsrail güçlerinin kurduğu üs bölgesi bulunuyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İSRAİL SURİYE'Yİ İŞGAL ETMEYİ Mİ PLANLIYOR?

Hemen karşı tarafa kurdukları üs bölgesinden sık sık gözetleme yapıyorlar. İsrail güçleri aynı zamanda buradan da köylere girerek köylere korku salmaya devam ediyor. Bu noktada köyleri zaten işgal etmiş ve üst bölgelerini kurmuş durumda.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

FOTOĞRAFLA GÖZDAĞI

Özellikle son zamanda YPG ile Şara arasında yapılan anlaşma İsrail'in oyunlarını bozdu. Ama bu noktaya baktığımızda da İsrail bu köylerde işgalini sürdürmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde İsrail Genelkurmay Başkanı buradan bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta da 77'nci Kolordu komutanlarını ziyaret etti ve bu Suriye topraklarından paylaştığı fotoğrafla da aslında gözdağı vermeye çalıştı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

EVLER HARABE! SOKAKLAR TALAN EDİLDİ

Golan Tepelerinde de zaman zaman bu fotoğraflar paylaşılıyor ama İsrail Genelkurmay Başkanı Suriye topraklarından paylaştığı bu fotoğrafla ki zamanlaması da oldukça manidar. Çünkü YPG ile Şara arasında yapılan anlaşma sonrasına bu fotoğrafın paylaştığını da ifade etmemiz gerekiyor. Tabii işgal ettiği köylere baktığımızda da evler tamamen harap olmuş durumda. Şu an içinde bulunduğumuz ev gibi. Sokaklar talan edilmiş. İsrail güçleri tarafından. Ve bu noktada her gün bu köylerde de devriye gezmeye devam ediyor İsrail güçleri.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KAMERA İLE KÖY İZLENİYOR

İşte bu noktada dozerlerle iş makineleriyle bir üst bölgesi kurdular ve İsrail buraya askeri birlikler sevk etti. Üs bölgesinin içerisinde de şu anda askeri birliklerin bulunduğunu da ifade etmemiz gerekir. Kum yığınlarının arkasından İsrail güçleri tarafından oluşturulan üs bölgesini görebiliyoruz. İsrail tarafından gözetleme kulesi de koyulmuş durumda. Yine etrafı tel örgülerle çevrilmiş ve yukarıda da bir termal kamera var. İşte o kamerayla da sık sık köy izleniyor, takip ediliyor. Köyün içerisine bakılıyor.

A Haber İsrail işgalini görüntüledi! Kamera ile Suriye’deki köyleri izliyorlar
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A Haber İsrail işgalini görüntüledi! Kamera ile Suriye’deki köyleri izliyorlar A Haber İsrail işgalini görüntüledi! Kamera ile Suriye’deki köyleri izliyorlar A Haber İsrail işgalini görüntüledi! Kamera ile Suriye’deki köyleri izliyorlar

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