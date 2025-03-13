Rusya’dan dondurulan mal varlıklarına ilişkin net yanıt: Her şey karşılıklı!

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı İvan Çebeskov, ABD ve Rusya arasında başlayan temasların ardından Batı ülkelerinin dondurulan varlıklarının istişare edilmesi talebine ilişkin konuştu. Çebeskov, Rusya'da Batı ülkelerinin mal varlıklarının istişare edilebilmesinin ancak karşılıklı atılacak adımlarla mümkün olduğunu belirtti.

"ALTIN VE DÖVİZ REZERVİMİZ DONDURULDU"

Rusya'nın Batı ülkelerine yanıt olarak bazı varlıkları dondurduğuna işaret eden Çebeskov, "Batı ülkelerinin dondurduğu çok miktarda altın ve döviz rezervimiz olduğunu biliyorsunuz." dedi.

C HESAPLARI İÇİN İSTİŞARE ERKEN!

Çebeskov, bu duruma karşılık olarak "C" adı verilen özel hesaplar oluşturduklarını anlatarak, "Rezervlerimizin bir kısmına yönelik engellerin kaldırılacağına yönelik anlayış oluşana kadar C hesaplarındaki varlıklara erişim konusunun gündeme alınmasını erken buluyoruz. Bunun için henüz erken." diye konuştu.

RUSYA'YA AİT 300 MİLYAR DOLAR REZERVİ DONDURULMUŞTU

Batı ülkeleri, Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolar değerinde rezervi dondururken, Rusya da ülkede bulunan bazı varlıklara hükümetin iznine tabi erişim kısıtlamaları getirmişti.