ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO ülkelerine uyarı! "NATO ülkeleri ödeme yapmazsa onları korumam"

(FOTO: AA )

Trump şu ifadeleri kullandı: Nükleer silahlardan kurtulabilseydik harika olurdu. Gerçekten çok çılgın bir güç.

NATO ülkeleri hala çok düşük ödemeler yapıyor. Eğer müttefik devletler, savunma harcamalarını artırmazsa ABD, onları savunmayacak.

Ayrıntılar geliyor...