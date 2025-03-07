07 Mart 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO ülkelerine uyarı! "NATO ülkeleri ödeme yapmazsa onları korumam"

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO ülkelerine uyarı! "NATO ülkeleri ödeme yapmazsa onları korumam"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 00:11 Güncelleme: 07.03.2025 00:15
ABONE OL
ABD Başkanı Donald Trump’tan NATO ülkelerine uyarı! NATO ülkeleri ödeme yapmazsa onları korumam

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO ülkelerine uyarı niteliğinde açıklamalar geldi. Trump, 'NATO ülkeleri hala çok düşük ödemeler yapıyor. Eğer müttefik devletler, savunma harcamalarını artırmazsa ABD, onları savunmayacak.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Trump şu ifadeleri kullandı: Nükleer silahlardan kurtulabilseydik harika olurdu. Gerçekten çok çılgın bir güç.

NATO ülkeleri hala çok düşük ödemeler yapıyor. Eğer müttefik devletler, savunma harcamalarını artırmazsa ABD, onları savunmayacak.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Başkanı Donald Trump’tan NATO ülkelerine uyarı! NATO ülkeleri ödeme yapmazsa onları korumam ABD Başkanı Donald Trump’tan NATO ülkelerine uyarı! NATO ülkeleri ödeme yapmazsa onları korumam ABD Başkanı Donald Trump’tan NATO ülkelerine uyarı! NATO ülkeleri ödeme yapmazsa onları korumam

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör