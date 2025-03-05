05 Mart 2025, Çarşamba
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Çin'den Trump'ın tarifelerine net yanıt: İstedikleri savaşsa sonuna kadar savaşırız!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 11:12
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Çin’den Trump’ın tarifelerine net yanıt: İstedikleri savaşsa sonuna kadar savaşırız!

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi açıklamaları küresel ticaret savaşı endişelerini tetikledi. Çin'in Washington Büyükelçiliği, Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmesine ilişkin, 'İster ticaret, ister gümrük vergisi savaşı olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız.' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmasının ardından Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien | Fotoğraf: ReutersÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien | Fotoğraf: Reuters

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in Washington'un bu adımına ilişkin sözlerinin yeniden paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız."

ABD Başkanı Donald Trump | Fotoğraf: AAABD Başkanı Donald Trump | Fotoğraf: AA

TRUMP, ÇİN'E YÖNELİK TARİFE ORANINI YÜZDE 20'YE ÇIKARMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Trump, dün imzaladığı kararnameyle ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükselttiğini duyurmuştu.

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