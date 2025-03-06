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Uçakta pompalı tüfekli yolcu paniği! 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.03.2025 23:28 Güncelleme: 06.03.2025 23:29
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Uçakta pompalı tüfekli yolcu paniği! 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Avustralya'da korku dolu anlar yaşandı. Güvenlik çitini aşarak pompalı tüfekle uçağa binmeye çalışan 17 yaşındaki şüpheli, yolcular ve pilot tarafından zapt edilmesinin ardından gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin çocuk mahkemesinde yargılanacağını ancak olayın henüz terörizm faaliyeti kapsamında değerlendirilmediğini bildirdi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Victoria eyaletinde bulunan Avalon Havalimanı'ndan yetkililer, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, havalimanı personellerinin kullandığı reflektif yeleklere benzer kıyafet giyen kişinin, güvenlik çitindeki bir delikten geçtiğini ve Sydney kentine gitmesi planlanan yolcu uçağına binmeye çalıştığını ifade etti.

Şüphelinin dolu bir pompalı tüfek taşıdığını kaydeden yetkililer, uçaktaki yolcuların ve pilotun hızla üzerine atılarak polis gelene kadar onu kontrol altında tuttuğunu belirtti.

Yetkililer, şüphelinin çocuk mahkemesinde yargılanacağını ancak olayın henüz terörizm faaliyeti kapsamında değerlendirilmediğini bildirdi.

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Uçakta pompalı tüfekli yolcu paniği! 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı Uçakta pompalı tüfekli yolcu paniği! 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı Uçakta pompalı tüfekli yolcu paniği! 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

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