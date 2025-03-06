Trump'tan Hamas'a bir tehdit daha! "Gazze'yi terk edin yoksa... "
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas üyelerine yine tehditler savurdu. Trump, Hamas'ın Gazze'den tamamen çıkması gerektiğini söylerken İsrail'e de istediği tüm desteği vereceğinin altını çizdi. Hamas liderlerine çağrıda bulunan Trump, 'Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak.' ifadelerini kullandı.' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze konusundaki tutumunu yineledi.
Trump, Hamas'a ilişkin, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." ifadelerini kullandı.
Hamas liderlerine çağrıda bulunan Trump, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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