Trump yönetiminden dikkat çeken Ukrayna hamlesi: Sınır dışı mı edilecek?

Planın önceki hafta gerçekleşen Trump-Zelenskiy tartışmasından önce başladığı iddia edildi / AA

UKRAYNA, KÜBA, VENEZUELA, AFGANİSTAN!

Biden dönemindeki programların Rus işgalinden kaçan 240 bin Ukraynalı ile birlikte 530 bin Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalı ile Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devralmasının ardından ülkeyi terk eden 70 binden fazla Afgan'ı da kapsıyordu.

BEYAZ SARAY İDDİALARI YALANLADI

Gündeme gelen Ukraynalıların sınır dışı edilebileceğine yönelik haberlerin ardından Beyaz Saray'dan yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump yönetiminin, ülkede bulunan yaklaşık 240 bin Ukraynalı mültecinin geçici yasal koruma statüsünü iptal edeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD'deki Ukraynalı mültecilerle ilgili bugün Amerikan medyasına yansıyan bir iddiayı X hesabından yaptığı açıklamada yalanladı.

Leavitt, "Trump yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak ABD'ye gelen ve geçici yasal koruma statüsü verilen 240 bin civarındaki Ukraynalı mültecinin bu statülerini nisan ayında iptal etmeye hazırlanıyor" şeklindeki bir haberi alıntılayarak bunun "yalan haber" olduğunu belirtti.

"HERHANGİ BİR KARAR ALINMADI!"

ABD'li Sözcü, açıklamasında, "Bu, Reuters'ın, ne konuştukları hakkında hiçbir fikirleri olmayan anonim kaynaklara dayandırdığı bir başka yalan haber. Gerçek: Şu anda herhangi bir karar alınmamıştır." ifadelerini kullandı.