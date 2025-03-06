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Trump yönetiminden dikkat çeken Ukrayna hamlesi: Sınır dışı mı edilecek?

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 19:33 Güncelleme: 06.03.2025 19:50
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Trump yönetiminden dikkat çeken Ukrayna hamlesi: Sınır dışı mı edilecek?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile canlı yayında tartışmasının ardından, Ukrayna’ya karşı atılan adımların ardı arkası kesilmiyor. ABD’nin Ukrayna’ya yönelik olduğu iddia edilen yeni bir planı daha gündeme geldi. Buna göre Trump yönetiminin, Rusya’nın saldırılarından kaçan 240 bin Ukraynalının yasal statülerini iptal etmeyi ve bu kişileri hızla ABD’den sınır dışı etmeyi planladığı öne sürüldü.

ABD ile Ukrayna arasındaki ilişkiler hızla gerilirken, canlı yayındaki tartışmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geri adım atmıştı. Ancak Trump yönetiminin Ukrayna'ya yönelik sert bir politika izlemeye başladığı görülüyor ve bu süreçte sansasyonel iddialar art arda gündeme geliyor. Reuters'ın haberine göre, Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının ABD'deki yasal statülerinin iptal edilerek sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

ABD yönetiminden Ukraynalılara yönelik dikkat çeken bir hamle geldi / AAABD yönetiminden Ukraynalılara yönelik dikkat çeken bir hamle geldi / AA

240 BİN UKRAYNALI SINIR DIŞI EDİLEBİLİR

Reuters'ın üst düzey ABD'li bir yetkili ve üç kaynağa dayandırdığı haberinde ABD'nin Ukrayna politikasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yer aldı. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının geçici yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı öne sürüldü.

İddiaya göre Rusya saldırılarından kaçan Ukraynalıların yasal statüleri iptal edilebilir / AAİddiaya göre Rusya saldırılarından kaçan Ukraynalıların yasal statüleri iptal edilebilir / AA

PLAN KAVGADAN ÖNCE YAPILDI İDDİASI

Öne çıkan iddiada Nisan ayında gerçekleştirilmesi beklenen hamlenin Ukraynalıların hızla sınır dışı edilmelerine yol açacağı belirtilirken, söz konusu planın önceki hafta gerçekleşen Trump-Zelenskiy tartışmasından önce başladığı aktarıldı.

1.8 MİLYONDAN FAZLA GÖÇMEN İÇİN…

Kaynaklar, söz konusu adımın Trump yönetiminin Biden döneminden başlatılan geçici insani tahliye programları kapsamında ABD'ye girmesine izin verilen 1.8 milyondan fazla göçmenin yasal statüsünü iptal etme çabasının bir parçası olduğunu belirtti.

Planın önceki hafta gerçekleşen Trump-Zelenskiy tartışmasından önce başladığı iddia edildi / AAPlanın önceki hafta gerçekleşen Trump-Zelenskiy tartışmasından önce başladığı iddia edildi / AA

UKRAYNA, KÜBA, VENEZUELA, AFGANİSTAN!

Biden dönemindeki programların Rus işgalinden kaçan 240 bin Ukraynalı ile birlikte 530 bin Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalı ile Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devralmasının ardından ülkeyi terk eden 70 binden fazla Afgan'ı da kapsıyordu.

BEYAZ SARAY İDDİALARI YALANLADI

Gündeme gelen Ukraynalıların sınır dışı edilebileceğine yönelik haberlerin ardından Beyaz Saray'dan yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump yönetiminin, ülkede bulunan yaklaşık 240 bin Ukraynalı mültecinin geçici yasal koruma statüsünü iptal edeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD'deki Ukraynalı mültecilerle ilgili bugün Amerikan medyasına yansıyan bir iddiayı X hesabından yaptığı açıklamada yalanladı.

Leavitt, "Trump yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak ABD'ye gelen ve geçici yasal koruma statüsü verilen 240 bin civarındaki Ukraynalı mültecinin bu statülerini nisan ayında iptal etmeye hazırlanıyor" şeklindeki bir haberi alıntılayarak bunun "yalan haber" olduğunu belirtti.

"HERHANGİ BİR KARAR ALINMADI!"

ABD'li Sözcü, açıklamasında, "Bu, Reuters'ın, ne konuştukları hakkında hiçbir fikirleri olmayan anonim kaynaklara dayandırdığı bir başka yalan haber. Gerçek: Şu anda herhangi bir karar alınmamıştır." ifadelerini kullandı.

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