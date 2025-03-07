Papa Francis’ten hastanede duygusal mesaj: Dua eden herkese teşekkür ederim

Papa Francis, 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Gemili Hastanesi'nde bronşit ve zatürre hastalığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. 5 Mart günü iki kez akut solunum yetmezliği geçiren ve doktorlar tarafından durumunun stabil olduğu belirtilen Papa, ilk kez hastaneden sesli bir mesaj gönderdi.

YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM

Papa, İtalya'da devam eden tedavisinin ardından sevenlerine duygusal bir mesaj gönderdi. Katoliklerin ruhani liderinin mesajı Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen gece duası sırasında dinletildi. Papa Francis mesajda "Sağlığım için meydanda dua eden herkese yürekten teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun" dedi.