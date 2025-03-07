Papa Francis'ten hastanede duygusal mesaj: Dua eden herkese teşekkür ederim
Vatikan Devlet Başkanı ve katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, uzun süredir tedavi gördüğü hastaneden sesli bir mesaj göndererek sevenlerine teşekkür etti. 88 yaşındaki Papa mesajında 'Sağlığım için meydanlarda dua eden herkese yürekten teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.
Papa Francis, 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Gemili Hastanesi'nde bronşit ve zatürre hastalığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. 5 Mart günü iki kez akut solunum yetmezliği geçiren ve doktorlar tarafından durumunun stabil olduğu belirtilen Papa, ilk kez hastaneden sesli bir mesaj gönderdi.
YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM
Papa, İtalya'da devam eden tedavisinin ardından sevenlerine duygusal bir mesaj gönderdi. Katoliklerin ruhani liderinin mesajı Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen gece duası sırasında dinletildi. Papa Francis mesajda "Sağlığım için meydanda dua eden herkese yürekten teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun" dedi.
KAN DEĞERLERİ STABİL SEYREDİYOR
Vatikan tarafından Papa'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Papa'nın ateşinin olmadığı ve kan değerlerinin stabil seyrettiği belirtildi.
Papa Francis'in geçtiğimiz pazartesi günü iki kez "akut solunum yetmezliği" yaşadığı ve nefes almasına yardımcı olmak için yeniden "invaziv olmayan mekanik ventilasyon"a (solunum desteği) başlandığı bildirilmişti.
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