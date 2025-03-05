Macron'dan "Rusya tehdidi" uyarısı! Avrupa ordu komutanlarını Paris'e çağırdı

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"ATEŞKES RUSYA'NIN İHLALLERİ SONUCU BOZULDU"

Macron da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi Rusya ile gelişen tarihsel tecrübeye atıfta bulundu. Ukrayna'da daha önce de ateşkes sağlandığını belirten Macron, ateşkesin Rusya'nın ihlâlleri sonucu bozulduğunu ifade etti.

"AVRUPA'NIN GELECEĞİ MOSKOVA VE WASHİNGTON'DA BELİRLENEMEZ"

Macron, Rusya ile ABD arasında başlayan barış görüşmelerine de işaret etti. Avrupa'nın ve Ukrayna'nın da müzakerelere katılması gerektiğine dair görüşe katılan Macron "Avrupa'nın geleceği Moskova ve Washington'da belirlenemez." dedi.