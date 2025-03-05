Macron'dan "Rusya tehdidi" uyarısı! Avrupa ordu komutanlarını Paris'e çağırdı
Dünyada gözler Rusya ve Ukrayna savaşına çevrilirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Macron, 'Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi' ifadelerini kullandı. Ayrıca Macron, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.
Dünyada gözler Rusya ve Ukrayna savaşına çevrilirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan "Rusya tehdidi" uyarısı geldi.
"RUSYA, FRANSA VE AVRUPA İÇİN BİR TEHDİT HALİNE GELDİ"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" ifadelerini kullandı.
AVRUPA ORDU KOMUTANLARINI PARİS'E ÇAĞIRDI
Macron, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.
"ATEŞKES RUSYA'NIN İHLALLERİ SONUCU BOZULDU"
Macron da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi Rusya ile gelişen tarihsel tecrübeye atıfta bulundu. Ukrayna'da daha önce de ateşkes sağlandığını belirten Macron, ateşkesin Rusya'nın ihlâlleri sonucu bozulduğunu ifade etti.
"AVRUPA'NIN GELECEĞİ MOSKOVA VE WASHİNGTON'DA BELİRLENEMEZ"
Macron, Rusya ile ABD arasında başlayan barış görüşmelerine de işaret etti. Avrupa'nın ve Ukrayna'nın da müzakerelere katılması gerektiğine dair görüşe katılan Macron "Avrupa'nın geleceği Moskova ve Washington'da belirlenemez." dedi.
Macron ayrıca Avrupa'daki en etkili orduya sahip olduklarına dikkat çekerek, kendisinden önceki Fransız yöneticiler tarafından alınan kararları övdü.
Son dönemde Avrupalı politikacılar tarafından sıklıkla gündeme getirilen savunma bütçelerinin artırılması konusu da Macron'un konuşmasında önemli bir yer tuttu. Macron güvenli bir Avrupa için askeri harcamaların artırılması çağrısında bulundu.
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