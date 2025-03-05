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Beyaz Saray açıkladı! Trump'tan Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerde bir aylık muafiyet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 22:48 Güncelleme: 05.03.2025 22:50
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Beyaz Saray açıkladı! Trump’tan Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifelerde bir aylık muafiyet

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) yoluyla ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinden bir ay süreyle muaf tutacağını açıkladı.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Stellantis, Ford ve General Motors ile görüştüğünü belirten Leavitt, "Üç büyük otomobil satıcısı ile konuştuk. USMCA üzerinden gelen tüm otomobillere bir aylık muafiyet tanıyacağız." dedi.

Trump'ın USMCA ile ilişkili şirketlerin talebi üzerine, ekonomik bir dezavantaj yaşamamaları için muafiyet tanıdığını aktaran Leavitt, karşılıklı tarifelerin ise 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini yineledi.

Leavitt, Trump'ın başka muafiyet taleplerini dinlemeye de açık olduğunu ifade etti.

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Beyaz Saray açıkladı! Trump’tan Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifelerde bir aylık muafiyet Beyaz Saray açıkladı! Trump’tan Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifelerde bir aylık muafiyet Beyaz Saray açıkladı! Trump’tan Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifelerde bir aylık muafiyet
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