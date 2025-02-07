Başkan Erdoğan’dan Macron’a net mesaj: Suriye’ye yönelik yaptırımları askıya alın

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Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti.