Gizli toplantı iddiaları doğrulandı! ABD: Hamas ile görüşüyoruz!

Katil devlet İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının ardından, ikinci aşama için İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar peş peşe açıklamalar yapmış ve Hamas'a, daha fazla esirin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Esir takası konusuna ilişkin olarak Trump yönetiminin Hamas ile görüştüğü iddiaları gündeme gelirken, bu iddialara yanıt veren Leavitt, ABD'nin Hamas ile temas kurduğunu kabul etti.

TEMSİLCİNİN KUNUŞMA YETKİSİ VAR!

Leavitt, ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'e değinerek, "Bu müzakereleri yürüten özel elçinin herhangi biriyle konuşma yetkisi var" dedi.

Görüşmeler ile ilgili İsrail'e bilgi verildiğini de aktaran Leavitt, "Diyalog ve ABD halkının çıkarlarına en uygun olanı yapmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlarla konuşmak Başkan'ın inandığı bir şey" dedi.

ESİR TAKASI MI, GAZZE PLANI MI?

Hamas'la yapılan görüşmelerde ABD esirlerin serbest bırakılmasının mı yoksa Trump'ın Gazze planının mı ele alındığı sorusuna Leavitt, "Bunlar devam eden görüşmeler ve tartışmalar, burada detaylandırmayacağım, söz konusu olan ABD'lilerin hayatları" dedi.

ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'in son haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'la doğrudan ve gizli görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.