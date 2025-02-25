Putin’den ABD’ye beklenmedik açılım! Masada Rusya’nın kaynakları var

Kremlin, bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın geniş nadir toprak metal yataklarına sahip olduğunu ve bunları geliştirmek için anlaşmalara açık olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile olası bir işbirliği ihtimalini gündeme getirmesinin ardından, Moskova'nın bu kaynakları değerlendirmek için çeşitli seçeneklere açık olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın nadir metal yataklarını geliştirmek için kendi planlarının bulunduğunu ancak "siyasi irade anı geldiğinde" ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Dün devlet televizyonuna konuşan Putin, Rusya'nın gelecekte ABD ile olası bir ekonomik anlaşma çerçevesinde hem hükümet hem de özel sektör düzeyinde ortak projelere açık olduğunu dile getirmişti.

RUSYA DÜNYANIN EN BÜYÜK REZERVLERİNDEN BİRİNE SAHİP

ABD Jeoloji Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Avustralya'nın ardından dünyanın en büyük beşinci nadir toprak metali rezervine sahip.

WASHINGTON UKRAYNA İLE ANLAŞMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile nadir metaller konusunda bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Washington'un Ukrayna'nın madenlerine erişimini içeren anlaşmanın son aşamaya geldiği belirtilirken, her iki lider de anlaşmanın yakında tamamlanacağını açıkladı.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK GÖRÜŞME GÜNDEMDE

Trump, Zelenski'yi bu hafta ya da önümüzdeki hafta Beyaz Saray'da ağırlayarak anlaşmaya resmiyet kazandırabileceğini söyledi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin nadir toprak metalleri açısından Ukrayna'dan çok daha büyük rezervlere sahip olduğunu vurguladı.

PUTIN: AMERİKALILARLA ÇALIŞMAYA AÇIĞIZ

Putin, "Amerikalılar da dahil olmak üzere tüm yabancı ortaklarla işbirliğine açığız" diyerek, bu değerli elementlerin bulunduğu farklı bölgeleri sıraladı.

Ayrıca, Ukrayna'nın Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerine atıfta bulunan Putin, "Yeni topraklarımız, yani artık Rusya'nın bir parçası haline gelen tarihi bölgelerimize de yabancı yatırımcıları çekmeye hazırız." ifadelerini kullandı.