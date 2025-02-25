Fransa'dan Avrupa'ya nükleer kalkan! Batı'dan ABD'ye yanıt mı?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın kendini savunma sorumluluğunu yüklenmesi gerektiği ve NATO'ya karşı tehditkar açıklamalarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan kıtanın kendi güvenliğini koruyabilmesi için çarpıcı bir teklif geldi. Macron, savunma için nükleer caydırıcılığı kullanmaya hazırken başta Almanya olmak üzere stratejik noktalara jet savaş uçakları konuşlandırmayı planlıyor. İşte detaylar...
İngiltere merkezli The Telegraph'ın haberine göre Fransa kıtanın güvenliği için nükleer caydırıcılığa başvurmayı teklif etti. Buna göre ABD'nin kıtadan güçlerini çekme tehdidinde bulunması üzerine Almanya'ya nükleer silah taşıyan savaş uçakları konuşlandırılabilir.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa güvenliği ve Ukrayna'nın savunulmasına ilişkin planını Trump'a sunmak üzere Beyaz Saray'a gitmeden önce Almanya'nın çiçeği burnunda Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü.
Pazar günü ülkesinde yapılan seçimleri kazanmasının ardından Almanya'nın yeni başbakanı olması beklenen Merz, Donald Trump'ın Amerika'sından Avrupa'nın "bağımsızlığını" sağlamaya çalışırken İngiltere ve Fransa'dan nükleer korumalarını genişletmeleri çağrısında bulundu.
The Telegraph'a konuşan bir Fransız yetkili, savaş uçaklarının konuşlandırılmasının Vladimir Putin'e bir mesaj göndereceğini söylerken, Berlin'deki diplomatlar ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a da aynısını yapması için baskı yapılacağını öne sürdü.
Kaynak, "Almanya'ya birkaç Fransız nükleer savaş uçağı göndermek zor olmayacaktır ve güçlü bir mesaj verecektir." dedi.
ABD'NİN KITADAKİ NÜKLEER CEPHANELİĞİ
ABD, uzun süredir yaklaşık 100 nükleer füzeden oluşan bir cephanelikle Avrupa'nın güvenliğini garanti altına alıyor ve bunların çoğu Almanya'daki bir ABD askeri üssünde bulunuyor.
MACRON BASKI YAPIYOR
Macron, Fransız nükleer silahlarının Avrupa'nın savunmasındaki rolü üzerine bir tartışma başlatılması için baskı yapıyor.
Berlin'deki bir diplomat, Fransa'nın bu teklifinin İngiltere Başbakanı Keir Starmer üzerindeki baskıyı artıracağını ve onun Avrupa güvenliğine katkı sağlama konusunda ne kadar kararlı olduğunu kanıtlamasını gerektireceğini söyledi.
"AVRUPA BARIŞ GÜÇLERİ PUTIN İÇİN BİR SORUN DEĞİL"
Pazartesi gecesi, Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa birliklerinin "Ukrayna'ya barış elçisi olarak girebileceğini" ve Putin'in bunu "kabul edeceğini" söyledi.
Trump, Macron'u ağırlarken "Ona bu soruyu sordum. Onun bununla ilgili bir sorunu yok." dedi.
ABD başkanı, Ukrayna'daki savaşın birkaç hafta içinde sona erebileceğini öne sürdü. Macron ayrıca, Trump ile görüşmesinin ardından Fox News'e verdiği röportajda, savaşta bir ateşkesin "önümüzdeki haftalarda yapılabileceğini" söyledi.