25 Şubat 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Fransa'dan Avrupa'ya nükleer kalkan! Batı'dan ABD'ye yanıt mı?

Fransa'dan Avrupa'ya nükleer kalkan! Batı'dan ABD'ye yanıt mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 13:28 Güncelleme: 25.02.2025 13:58
ABONE OL
Fransa’dan Avrupa’ya nükleer kalkan! Batı’dan ABD’ye yanıt mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın kendini savunma sorumluluğunu yüklenmesi gerektiği ve NATO'ya karşı tehditkar açıklamalarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan kıtanın kendi güvenliğini koruyabilmesi için çarpıcı bir teklif geldi. Macron, savunma için nükleer caydırıcılığı kullanmaya hazırken başta Almanya olmak üzere stratejik noktalara jet savaş uçakları konuşlandırmayı planlıyor. İşte detaylar...

İngiltere merkezli The Telegraph'ın haberine göre Fransa kıtanın güvenliği için nükleer caydırıcılığa başvurmayı teklif etti. Buna göre ABD'nin kıtadan güçlerini çekme tehdidinde bulunması üzerine Almanya'ya nükleer silah taşıyan savaş uçakları konuşlandırılabilir.

The Telegraph ekran görüntüsü The Telegraph ekran görüntüsü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa güvenliği ve Ukrayna'nın savunulmasına ilişkin planını Trump'a sunmak üzere Beyaz Saray'a gitmeden önce Almanya'nın çiçeği burnunda Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü.

Pazar günü ülkesinde yapılan seçimleri kazanmasının ardından Almanya'nın yeni başbakanı olması beklenen Merz, Donald Trump'ın Amerika'sından Avrupa'nın "bağımsızlığını" sağlamaya çalışırken İngiltere ve Fransa'dan nükleer korumalarını genişletmeleri çağrısında bulundu.

Almanya'da geçtiğimiz gün seçimleri kazanan yeni Başbakan Friedrich Merz (AA)Almanya'da geçtiğimiz gün seçimleri kazanan yeni Başbakan Friedrich Merz (AA)

The Telegraph'a konuşan bir Fransız yetkili, savaş uçaklarının konuşlandırılmasının Vladimir Putin'e bir mesaj göndereceğini söylerken, Berlin'deki diplomatlar ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a da aynısını yapması için baskı yapılacağını öne sürdü.

Kaynak, "Almanya'ya birkaç Fransız nükleer savaş uçağı göndermek zor olmayacaktır ve güçlü bir mesaj verecektir." dedi.

ABD'NİN KITADAKİ NÜKLEER CEPHANELİĞİ

ABD, uzun süredir yaklaşık 100 nükleer füzeden oluşan bir cephanelikle Avrupa'nın güvenliğini garanti altına alıyor ve bunların çoğu Almanya'daki bir ABD askeri üssünde bulunuyor.

ABD'nin Almanya'daki cephaneliği (Arşiv)ABD'nin Almanya'daki cephaneliği (Arşiv)

MACRON BASKI YAPIYOR

Macron, Fransız nükleer silahlarının Avrupa'nın savunmasındaki rolü üzerine bir tartışma başlatılması için baskı yapıyor.

Berlin'deki bir diplomat, Fransa'nın bu teklifinin İngiltere Başbakanı Keir Starmer üzerindeki baskıyı artıracağını ve onun Avrupa güvenliğine katkı sağlama konusunda ne kadar kararlı olduğunu kanıtlamasını gerektireceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AFP)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AFP)

"AVRUPA BARIŞ GÜÇLERİ PUTIN İÇİN BİR SORUN DEĞİL"

Pazartesi gecesi, Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa birliklerinin "Ukrayna'ya barış elçisi olarak girebileceğini" ve Putin'in bunu "kabul edeceğini" söyledi.

Trump, Macron'u ağırlarken "Ona bu soruyu sordum. Onun bununla ilgili bir sorunu yok." dedi.

ABD başkanı, Ukrayna'daki savaşın birkaç hafta içinde sona erebileceğini öne sürdü. Macron ayrıca, Trump ile görüşmesinin ardından Fox News'e verdiği röportajda, savaşta bir ateşkesin "önümüzdeki haftalarda yapılabileceğini" söyledi.

Trump ve Macron’dan ilginç el sıkışma!Trump ve Macron’dan ilginç el sıkışma! TRUMP VE MACRON'DAN İLGİNÇ EL SIKIŞMA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa’dan Avrupa’ya nükleer kalkan! Batı’dan ABD’ye yanıt mı? Fransa’dan Avrupa’ya nükleer kalkan! Batı’dan ABD’ye yanıt mı? Fransa’dan Avrupa’ya nükleer kalkan! Batı’dan ABD’ye yanıt mı?
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör