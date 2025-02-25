Fransa’dan Avrupa’ya nükleer kalkan! Batı’dan ABD’ye yanıt mı?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AFP)

"AVRUPA BARIŞ GÜÇLERİ PUTIN İÇİN BİR SORUN DEĞİL"

Pazartesi gecesi, Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa birliklerinin "Ukrayna'ya barış elçisi olarak girebileceğini" ve Putin'in bunu "kabul edeceğini" söyledi.

Trump, Macron'u ağırlarken "Ona bu soruyu sordum. Onun bununla ilgili bir sorunu yok." dedi.

ABD başkanı, Ukrayna'daki savaşın birkaç hafta içinde sona erebileceğini öne sürdü. Macron ayrıca, Trump ile görüşmesinin ardından Fox News'e verdiği röportajda, savaşta bir ateşkesin "önümüzdeki haftalarda yapılabileceğini" söyledi.