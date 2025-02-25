DSÖ'den "İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarından endişe duyuyoruz" açıklaması

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Ekim 2023'ten bu yana sağlık sistemine yönelik 737 saldırının kayıtlara geçtiğini hatırlatan Peeperkorn, ocakta Batı Şeria'da 44 sağlık saldırısı belgelendiğini ve bunun 40 bin kişinin yerinden edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Peeperkorn, "(Batı Şeria'daki) Ciddi hareket kısıtlamaları elbette en fazla sağlık olmak üzere tüm hizmetleri etkiliyor." dedi.

DSÖ'nün buradaki destek faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Peeperkorn, bölgede travma bakım programı gibi sağlık destek çalışmalarının olduğunu kaydetti.