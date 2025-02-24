AB'den Ukrayna'ya savaşı kızıştıracak yardım! Von der Leyen'den dikkat çeken açıklama: Teslimatı acilen hızlandırmalıyız
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ittifakıyla saf dışı kalan Avrupa'dan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümünde savaşı kızıştıracak bir hamle geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Washington'un baskısı altındaki Kiev için 'Silah ve mühimmat teslimatını acilen hızlandırmalıyız.' diyerek Ukrayna'yı desteklemek için 3,5 milyar avroluk yeni bir ödeme yapacaklarını açıkladı. Diğer taraftan Kiev'de bir araya gelen liderlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği video mesaj izletildi. İşte ayrıntılar...
Von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümü nedeniyle Kiev'de düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu uluslararası zirvede konuştu.
Avrupa'nın özgür ve egemen bir Ukrayna'ya inandığına vurgulayan von der Leyen, "Ukrayna'daki savaş, Avrupa'nın geleceği için en merkezi ve önemli kriz olmaya devam ediyor." dedi.
Von der Leyen, sadece Ukrayna'nın değil Avrupa'nın kaderinin de tehlikede olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle ilk önceliklerinin Ukrayna'nın direnişini güçlendirmek olduğunu vurguladı.
"AB ve üye ülkeler şimdiye kadar Ukrayna'ya 134 milyar avro destek sağladı." diyen von der Leyen, söz konusu miktarın diğer tüm ülkelerden fazla olduğunu iddia etti.
"SİLAH VE MÜHİMMAT TESLİMATINI ACİLEN HIZLANDIRMALIYIZ"
Von der Leyen, Ukrayna fonu ve G7 kredisi sayesinde Ukrayna'nın 2025 yılı bütçe açığını kapattıklarına işaret etti.
"Silah ve mühimmat teslimatını acilen hızlandırmalıyız." diyen Von der Leyen, gelecek dönemde bu konu üzerine yoğun çalışacaklarını söyledi.
AB'DEN UKRAYNA'YA DEV ÖDEME
Von der Leyen, Ukrayna'nın egemenliğine yapılan yatırımın gelecekteki savaşların önlenmesine yapılan bir yatırım olduğunu ifade etti.
AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine dikkati çeken von der Leyen, "Avrupa, bu kritik anda Ukrayna'yı desteklemek için burada bulunuyor. Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni bir ödemenin mart ayında yapılacağını duyurabilirim." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN VİDEO MESAJI YAYINLANDI
Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesaj da yayımlandı.
Mesajında barış vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye olarak kalıcı barış için çalışmalara devam edildiğini belirterek "2025'in barışın inşa edileceği bir yıl olmasını canı gönülden temenni ediyorum." dedi.
"KALICI BARIŞ ANCAK GÜÇLE SAĞLANABİLİR"
Von der Leyen, Avrupa'nın silah üretimini ve savunma yeteneklerini artırma konusunda kapsamlı bir plan sunacağını anlattı.
Ukrayna'nın enerji güvenliği konusunda da bir paket hazırladıklarına işaret eden von der Leyen, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar Ukrayna ve Moldova'nın elektrik piyasasını elektrik piyasamızla tamamen entegre edeceğiz. Ukrayna'nın yüzde 80'i AB ülkeleri yakınında bulunan geniş gaz depolarının tüm potansiyelini kullanacağız." diye konuştu.
Von der Leyen, adil ve kalıcı bir barışın ancak güçle sağlanabileceğini anlattı.
ÖDEME AVANS NİTELİĞİ TAŞIYOR
Öte yandan, AB, geçen yıl Ukrayna'ya 2027 yılına kadar hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar avroluk finansman sağlayacak bir destek paketi hazırlamış ve ülkeye düzenli ödemelere başlamıştı.
Von der Leyen'in açıkladığı 3,5 milyar avroluk nakit söz konusu paket kapsamında bir avans niteliği taşıyor.
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