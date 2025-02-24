AB’den Ukrayna’ya savaşı kızıştıracak yardım! Von der Leyen’den dikkat çeken açıklama: Teslimatı acilen hızlandırmalıyız

Von der Leyen Kiev'de (AFP)



"AB ve üye ülkeler şimdiye kadar Ukrayna'ya 134 milyar avro destek sağladı." diyen von der Leyen, söz konusu miktarın diğer tüm ülkelerden fazla olduğunu iddia etti.

"SİLAH VE MÜHİMMAT TESLİMATINI ACİLEN HIZLANDIRMALIYIZ"



Von der Leyen, Ukrayna fonu ve G7 kredisi sayesinde Ukrayna'nın 2025 yılı bütçe açığını kapattıklarına işaret etti.



"Silah ve mühimmat teslimatını acilen hızlandırmalıyız." diyen Von der Leyen, gelecek dönemde bu konu üzerine yoğun çalışacaklarını söyledi.

AB'DEN UKRAYNA'YA DEV ÖDEME



Von der Leyen, Ukrayna'nın egemenliğine yapılan yatırımın gelecekteki savaşların önlenmesine yapılan bir yatırım olduğunu ifade etti.



AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine dikkati çeken von der Leyen, "Avrupa, bu kritik anda Ukrayna'yı desteklemek için burada bulunuyor. Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni bir ödemenin mart ayında yapılacağını duyurabilirim." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN VİDEO MESAJI YAYINLANDI

Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesaj da yayımlandı.

Mesajında barış vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye olarak kalıcı barış için çalışmalara devam edildiğini belirterek "2025'in barışın inşa edileceği bir yıl olmasını canı gönülden temenni ediyorum." dedi.

"KALICI BARIŞ ANCAK GÜÇLE SAĞLANABİLİR"



Von der Leyen, Avrupa'nın silah üretimini ve savunma yeteneklerini artırma konusunda kapsamlı bir plan sunacağını anlattı.