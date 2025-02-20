Fransa'dan ABD'ye rest! "Ticaret savaşına girerse kaybedecek çok şeyi var"

(FOTO: AA )

"Biz, ABD'nin en büyük ticari ortağıyız." diyen Lemoine, ABD'nin Avrupa ile ticaret savaşına girmesi halinde kaybedeceği çok şeyin olacağını belirtti.

Bir gazetecinin "Ukrayna konusunda ABD, Avrupa'nın yanında mı yoksa karşısında mı?" sorusu üzerine Lemoine, "ABD ile tarihi bir ilişkimiz var ve farklı işbirliği konusunda yoğun bir diyaloğumuz bulunuyor." yanıtını verdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine (FOTO: AA )

Lemoine, yeni ABD yönetiminin sadece Ukrayna değil aynı zamanda ticarette gümrük vergilerinin artırılması konusunda da yeni bir tutum sergilediğini ancak diyaloğun sürdüğünü söyledi.

"UKRAYNA KONUSUNDA AVRUPA GÜVENLİĞİ VE BARIŞI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna'da barış müzakereleri için temasların arttığını dile getiren Lemoine, bu savaşın öncelikle "Ukrayna ve Ukraynalıları", sonrasında da Avrupa güvenliğini ilgilendirdiğini vurguladı.

"Ukrayna'nın yanındayız ve Avrupa'da güvenlik ve barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." mesajını veren Lemoine, Paris'te 17 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna konulu olağanüstü zirve ve dün AB liderlerinin yaptığı video konferansla Ukrayna'ya desteği güçlendirmenin amaçlandığını ifade etti.

(Fotoğraf: AA)

Ukrayna'nın güçlü ve geçerli güvenlik garantilerinden faydalanması gerektiğini vurgulayan Lemoine, bu konuda fikir alışverişinin ABD ile olduğu gibi Avrupalı ortaklarla da sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Lemoine, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesinin Rusya'nın yeniden saldırısını önleyecek caydırıcı unsurlardan sadece biri ancak Ukrayna müzakerelerinde önceliğin güvenlik garantilerinin sağlanması olduğunu dile getirdi.

Bu güvenlik garantilerinin Ukrayna ordusunun yeni ekipmanlarla donatılması ve silahlandırılması ya da bu ülkenin NATO'ya üye olması gibi konularla ilişkili bulunduğuna işaret eden Lemoine, güvenlik garantilerinin sadece barış gücü gönderilmesine indirgenemeyeceğini dile getirdi.

Donald Trump, 9 Şubat'ta, yakın zamanda Avrupa'dan çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu. Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirmişti.

AB Komisyonu, AB ürünlerine ek tarife uygulanması halinde karşılık vereceklerini açıklamıştı.