AB’den yeni Suriye kararı: Yaptırımlar askıya alındı

Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamada şu ifadelre yer verildi:

"Konsey bugün Suriye'deki durum göz önünde bulundurularak bir dizi kısıtlayıcı önlemi askıya almaya karar verdi . Bu karar, AB'nin Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçişi ve hızlı ekonomik toparlanma, yeniden yapılanma ve istikrarı destekleme çabalarının bir parçasıdır.

AB, enerji ve ulaştırma gibi temel alanlarda Suriye, halkı ve işletmeleri ile etkileşimi kolaylaştırmayı ve bu sektörlerle ilişkili finans ve bankacılık işlemlerini ve insani ve yeniden inşa amaçları için ihtiyaç duyulan işlemleri kolaylaştırmayı amaçlıyor."

BANKACILIK, ENERJİ, ULAŞIM...

Konsey'in aldığı kararlar, web sitesinde şöyle sıralandı:

- Enerji (petrol, gaz ve elektrik dahil) ve ulaştırma sektörlerindeki sektörel tedbirlerin askıya alınması

- Beş kuruluşun (Sanayi Bankası, Halk Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayolları) fon ve ekonomik kaynakların dondurulmasına tabi olanlar listesinden çıkarılması ve fon ve ekonomik kaynakların Suriye Merkez Bankası'na sağlanmasına izin verilmesi

- Suriye bankaları ile finans kuruluşları arasında üye devletlerin topraklarında bankacılık ilişkileri kurulması yasağına , enerji ve ulaştırma sektörleriyle ilgili işlemlerin yanı sıra insani ve yeniden inşa amaçlı işlemlere izin vermek amacıyla belirli muafiyetler getirilmesi

- Mevcut insani muafiyetin uygulanmasını süresiz olarak uzatmak

- Suriye'ye lüks malların ihracat yasaklarına kişisel kullanım için muafiyet getirilmesi

Bugünkü kararın ardından Konsey çalışmalarını sürdürecek ve daha fazla ekonomik yaptırımın askıya alınıp alınamayacağını değerlendirecek. Ayrıca, bu tür askıya almaların uygun kalmasını sağlamak için ülkedeki durumu yakından izlemeye devam edecek.

KONSEY BİR DİZİ TEDBİRİ ELİNDE BULUNDURUYOR

Konsey aynı zamanda Esad rejimi, kimyasal silah sektörü ve uyuşturucu ticareti ile ilgili listelerin yanı sıra silah ticareti, çift kullanımlı mallar, iç baskı ekipmanları, dinleme ve gözetleme yazılımları ve Suriye kültürel miras mallarının ithalat/ihracatı gibi bir dizi sektörel tedbiri de elinde bulundurduğunu duyurdu.

"KISITLAYICI ÖNLEMLER ESAD REJİME KARŞI BİR ARAÇTI"

AB'nin kısıtlayıcı önlemleri, yapılan açıklamaya göre Suriye sivil nüfusunun şiddetli baskısından sorumlu olan Esad rejimine karşı bir araç olarak kullanıldı. AB'nin aktardıığına göre Esad rejiminin düşüşü, Suriye halkı için yeni bir umut döneminin başlangıcını işaret ediyor.

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Ülkedeki ve diasporadaki tüm Suriyeliler, ülkelerinin yeniden inşasına katılma fırsatına sahip olmalı. AB, bu geçiş anında Suriye halkının yanında yer alıyor."